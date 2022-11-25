«Черная пятница» в Эстонии: на самом ли деле это настолько выгодно?

Каждый год «Черная пятница» проходит после Дня благодарения в США (в этом году 25 ноября). За последнее время многие жители Эстонии привыкли к тому, что они могут приобрести различные товары по очень хорошим ценам во время «Черной пятницы». Найти выгодные предложения можно как в обычных магазинах, так и в интернет-магазинах. Многие покупают подарки к Рождеству и Новому году для своих близких именно в рамках этой акции.

«Черная пятница» в Эстонии

Руководитель столичных торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Кристьян Маароос подтверждает, что «Черная пятница» действительно уже стала частью календаря покупок для жителей Эстонии, и большинство продавцов организовывают и активно продвигают ее уже несколько лет. «Очевидно, это связано с потребительским спросом, так как многие люди могут приобрести рождественские подарки по более дешевой цене или позволить себе дорогие вещи, которые они планировали купить уже давно», – говорит Маароос.

Среди товаров со скидкой найдется практически все: детские игрушки, одежда, бытовая техника и смартфоны, спортивные принадлежности, мебель, украшения и много всего прочего. Магазины в крупнейших таллиннских торговых центрах Viru Keskus, Ülemiste, Rocca al Mare и Kristiine в эти дни предлагают скидки в диапазоне 20-30 процентов, однако у некоторых торговцев на определенные товары есть скидки в 50, и даже 70 процентов.