Начавшаяся в Америке кампания выгодных предложений «Черная пятница» уже не первый год популярна и в Эстонии. Сейчас уже можно говорить не только о «Черной пятнице», но и о «Черной неделе» или даже «Черном ноябре», поскольку в интернет-магазинах в этот период всегда много заманчивых предложений. Но можно ли быть уверенным, что льготная цена на самом деле включает в себя скидку, и как не оказаться обманутым?
«Черная пятница» в Эстонии: на самом ли деле это настолько выгодно?
Каждый год «Черная пятница» проходит после Дня благодарения в США (в этом году 25 ноября). За последнее время многие жители Эстонии привыкли к тому, что они могут приобрести различные товары по очень хорошим ценам во время «Черной пятницы». Найти выгодные предложения можно как в обычных магазинах, так и в интернет-магазинах. Многие покупают подарки к Рождеству и Новому году для своих близких именно в рамках этой акции.
«Черная пятница» в Эстонии
Руководитель столичных торговых центров Rocca al Mare и Kristiine Кристьян Маароос подтверждает, что «Черная пятница» действительно уже стала частью календаря покупок для жителей Эстонии, и большинство продавцов организовывают и активно продвигают ее уже несколько лет. «Очевидно, это связано с потребительским спросом, так как многие люди могут приобрести рождественские подарки по более дешевой цене или позволить себе дорогие вещи, которые они планировали купить уже давно», – говорит Маароос.
Среди товаров со скидкой найдется практически все: детские игрушки, одежда, бытовая техника и смартфоны, спортивные принадлежности, мебель, украшения и много всего прочего. Магазины в крупнейших таллиннских торговых центрах Viru Keskus, Ülemiste, Rocca al Mare и Kristiine в эти дни предлагают скидки в диапазоне 20-30 процентов, однако у некоторых торговцев на определенные товары есть скидки в 50, и даже 70 процентов.
«Популярность "Черной пятницы" растет с каждым годом, в ней принимает участие все больше продавцов как в обычных, так и в интернет-магазинах. Однако это больше характерно для международных компаний, которые проводят акцию "Черная пятница" и в других странах», – считает руководитель отдела маркетинга торгового центра Ülemiste Эне Вихтла.
Реальны ли скидки в «Черную пятницу»?
Манипуляции с ценами теперь регулируются законом и контролируются Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора. Запрещается искусственно повышать цены до предоставления скидок. Торговцы утверждают, что, хотя доля онлайн-покупок растет, хорошие предложения можно найти и в обычных магазинах.
«Это точно не трюк. Это настоящая и масштабная скидочная кампания», – заявляет Вихтла. Представитель Kaubamaja Хедвига Вей также заверяет, что скидки в их универмаге вне всякого сомнения реальны: «Kaubamaja – это честное и надежное место для покупок, а наши предложения скидок – не уловка. Если предлагается скидка на товар с обычной ценой, то перед этим цена не претерпевает какого-то таинственного повышения».
Читательница Rus.Postimees Ольга поделилась своим опытом выгодных покупок во время «Черной пятницы»:
«У меня есть ритуал, который зародился несколько лет назад. Каждую "Черную пятницу" я радую себя покупкой кремов для лица – ночного, дневного и для области вокруг глаз. Фирма не самая дешевая, поэтому без скидок покупка обошлась бы мне примерно в 150-180 евро. А так, благодаря "Черной пятнице", я укладываюсь в сотню. Невероятно выгодно! Сайты использую проверенные – с хорошей репутацией, специализирующиеся на косметике и работающие много лет. Заказ приходит в почтовый автомат в течение недели. Подруги приноровились на "Черную пятницу" выбирать подарки своим близким на Рождество и Новый год. Удобно, и голова следующий месяц не болит – уже все куплено и не надо переживать».
Представители торговых центров говорят, что каждый торговец разрабатывает свою собственную стратегию продаж – многие из них запаслись специальными партиями товаров для распродаж в «Черную пятницу», однако привлекательные скидки покупатель найдет и в стандартном ассортименте.
По словам Кристьяна Маарооса, в этом году они ожидают больше посетителей, так как ограничений из-за коронавируса больше нет, и люди определенно чувствуют себя в большей безопасности.
Что купить?
Утром в пятницу продажи в интернет-магазине Kaup24 были почти в 3,5 раза выше, чем в другие дни ноября. Самыми популярными категориями стали смартфоны, конструкторы Lego и женская парфюмерия. Самыми заказываемыми товарами покупателей интернет-магазина стали новогодние елки конструкторы, робот-пылесос, женская парфюмерия, различные игрушки.
Представитель торгового центра Ülemiste Эне Вихтла говорит, что купить товары можно как онлайн, так и в магазине, но преимущество физического магазина в том, что товар можно получить сразу, а выбрать его там надежнее для покупателя, потому что можно на месте убедиться в его пригодности.
«Я советую людям покупать вещи, которые им действительно нужны или хочется подарить, а деньги откладывать на положительные эмоции в канун Рождества для себя или близких – хороший концерт, поход в кино или, например, пожертвование», – рекомендует жителям Эстонии Маароос.
В крупнейших таллиннских торговых центрах Viru Keskus, Ülemiste, Rocca al Mare и Kristiine акция «Черная пятница» будет длиться все выходные – с пятницы до воскресенья. Поэтому рекомендуем всем спокойно ознакомиться с предложениями и выбрать подходящие именно вам.
На самом ли деле это настолько выгодно?
В проведенном сегодня на странице Rus.Postimees в Facebook опросе большинство подписчиков ответили, что не считают предложения «Черной пятницы» выгодными. Лишь 5 процентов из 99 ответивших согласились с этим утверждением.
Памятка Департамента защиты прав потребителей и технического надзора:
Есть ли на сайте все необходимые данные продавца? Обязательно проверьте, зарегистрирован ли интернет-магазин в Эстонии или другой стране и какую информацию он публикует о себе.
Реалистичны ли цены и скидки? Среди предложений «Черной пятницы» также набирают обороты сайты, где можно найти так называемые брендовые товары, тем не менее, слишком низкая цена может указывать на дешевую контрафактную продукцию или мошенничество.
Во сколько точно обойдется эта покупка? Если вы заметили, что торговец находится за пределами Европейского Союза, например, в Китае или США, то к стоимости покупки могут быть добавлены НДС и таможенные пошлины, что может аннулировать выгоду. Возврат товара также может быть слишком дорогим.
Дешевле ли цена со скидкой постоянной цены в обычные дни? Потратьте время на небольшую предварительную работу, например, сравните цену на один и тот же товар в магазине на месте или в других интернет-магазинах, продающих такие же товары.
Можно ли вернуть товар, если он мне не подходит? Ознакомьтесь с условиями продажи.
Подробнее на сайте департамента.