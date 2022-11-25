От редакции ⟩ Серпы и молоты на фасадах громко молчат

Профессор Таллиннского университета Марек Тамм и профессор Эстонской художественной академии Криста Кодрес высказались резко против, указав, что такого рода постройки – будь то известное сталинское здание на Тарту маантеэ в Таллинне или дом культуры в центре Кохтла-Ярве – являются памятниками своего времени и принадлежат не к политике, а к истории и искусству. Позиция ученых ясна и происходит из их исследовательского интереса к объекту спора.

Министр юстиции же говорит, что это вопрос национальной безопасности. Видимо, она имеет в виду, что широко демонстрируемая в общественном пространстве символика тоталитарного СССР наслаивается на трагедию войны в Украине. Это полностью выбивается из ценностной ориентации эстонского государства (которое в 1940 году было уничтожено Советским Союзом) и подогревает тем самым имперские настроения.

Наверное, такая логика имеет право на существование. Но выглядит она все же довольно метафизично. Сложно себе представить, что кто-то вдохновится советским гербом на крыше Русского культурного центра в Таллинне настолько, что начнет действовать в целях водружения этого символа на замке Тоомпеа. Мы имеем дело с рудиментами эпохи, которые могут подпитывать ностальгию у тех, кто предпочитает игнорировать все тяготы, несправедливость и изолированность советского общества, вспоминая лишь свою молодость.