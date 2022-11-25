Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг («Отечество») предложила изменить закон и создать комиссию, которая займется удалением советской символики с различных построек. Речь идет, прежде всего, о серпе с молотом и пятиконечной звезде. Радикальность идеи вызвала бурную реакцию и заставила задуматься: какую именно проблему мы решаем, стирая эти символы с фасадов домов?
От редакции ⟩ Серпы и молоты на фасадах громко молчат
Профессор Таллиннского университета Марек Тамм и профессор Эстонской художественной академии Криста Кодрес высказались резко против, указав, что такого рода постройки – будь то известное сталинское здание на Тарту маантеэ в Таллинне или дом культуры в центре Кохтла-Ярве – являются памятниками своего времени и принадлежат не к политике, а к истории и искусству. Позиция ученых ясна и происходит из их исследовательского интереса к объекту спора.
Министр юстиции же говорит, что это вопрос национальной безопасности. Видимо, она имеет в виду, что широко демонстрируемая в общественном пространстве символика тоталитарного СССР наслаивается на трагедию войны в Украине. Это полностью выбивается из ценностной ориентации эстонского государства (которое в 1940 году было уничтожено Советским Союзом) и подогревает тем самым имперские настроения.
Наверное, такая логика имеет право на существование. Но выглядит она все же довольно метафизично. Сложно себе представить, что кто-то вдохновится советским гербом на крыше Русского культурного центра в Таллинне настолько, что начнет действовать в целях водружения этого символа на замке Тоомпеа. Мы имеем дело с рудиментами эпохи, которые могут подпитывать ностальгию у тех, кто предпочитает игнорировать все тяготы, несправедливость и изолированность советского общества, вспоминая лишь свою молодость.
Вопросы государственной безопасности лежат несколько в иной плоскости. С ними напрямую связаны проблемы сферы образования – получат ли дети из русскоязычных семей по результатам обучения в школе хороший эстонский язык, опыт общения и сотрудничества с эстонцами или, как это часто бывает сейчас, подойдут к совершеннолетию со слабым пониманием того, как чего-то достичь в своей стране. Отчужденность от тем и смыслов, которые питают общественную жизнь в Эстонии, а также склонность к отчасти циничной апатии с примесью тотального недоверия – вот настоящий вопрос безопасности, о решениях которого хотелось бы почаще слышать от членов правительства.
Фасады используемых зданий, конечно, принадлежат к другой категории, нежели памятники, установленные с определенными идеологическими целями. Каким бы ни был фасад, здания имеют полезную и уже не связанную с советским режимом функцию. Тогда как советский монумент в Эстонии действительно не может находиться вне политического контекста и не может не задевать тех, чьи близкие были репрессированы советской властью.
Компромиссом в отношении к советской символике может стать их удаление с общественных построек. При этом признанные памятники старины трогать не стоит. Частным собственникам можно дать рекомендации без жестких требований. Хотя и несколько странно заходить в здание, принадлежащее государству или местному самоуправлению свободной Эстонии, на котором красуется отреставрированный символ тех, кто массово убивал наших граждан.