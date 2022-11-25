15 ноября около трех часов дня посыпались сообщения о взрывах в польской деревне Пшеводув Люблинского воеводства, что всего в восьми километрах от украинской границы.
Польская трагедия: чья же это ракета?
Инцидент, повлекший смерть двух фермеров, совпал с одной из наиболее масштабных ракетных атак России против Украины. В тот день Российская Федерация выпустила по Украине 90 ракет разного типа, включая высокоточные, типа «Калибр». В атаке участвовали также 10 дронов «Шахед». Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении всех дронов и 73 ракет. Взрывы в Пшеводуве вызвали шок у Западного общества и в блоке НАТО в частности, хотя о том, что подобное может произойти, не раз предупреждали военные эксперты.
Затягивать с вердиктом никто не хотел
В считанные часы Польша повысила боевую готовность, а мировую прессу волновал вопрос: чем ответит НАТО, членом которого является Польша?
Официальная Варшава обнародовала более чем сдержанное заявление: «Мы знаем, что российская ракетная атака продолжалась целый день, но пока у нас нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету. Продолжаются следственные действия», – заявил поздно вечером 15 ноября президент Польши Анджей Дуда.
В тот же вечер, не дожидаясь заключения комиссии, эксперты выносят однозначный вердикт – на фотографиях с места события не что иное, как ракета украинской системы ПВО С-300. Обломки похожи именно на такой тип ракет, а их дальность не позволяет говорить о российском участии в атаке. Гипотетически существует еще возможность удара с территории Беларуси, но в сводках Генштаба Украины в тот день это направление не значится. Эксперты избрали наиболее вероятную версию из возможных: украинская ракета ПВО отклонилась от своей траектории и упала в Польше.
Зеленский доверяет военным
В первые часы после трагедии в Пшеводуве начала работу польско-американская экспертная группа, 17 ноября к ней присоединились украинские специалисты. В условиях политического давления военным придется найти ответ на сложный вопрос. Боевая часть ракеты С-300 имеет осколочное действие, и трактор в результате такого удара должен превратиться в решето, чего мы не видим на снимках. Кроме того, воронка от взрыва С-300 обычно куда более скромных размеров.
На эти факты указывает и президент Украины Владимир Зеленский, который продолжает настаивать на том, что это была именно российская ракета. «Я не хочу ставить точку, у меня есть своя позиция, я считаю, что это – российская ракета. Я так считаю, исходя из повторного, более детального отчета наших военных. Пока я хотел, только чтобы мы обменялись информацией», – заявил на пресс-конференции в Киеве Зеленский.
Подобные инциденты можно было бы свести к минимуму, если бы западные системы ПВО вовремя поступили на вооружение ВСУ. Тогда как украинские ПВО сбивают российские ракеты зенитно-ракетными системами С-300 1970-80-х годов выпуска, говорит спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Предела совершенству нет
Полностью закрыть небо какой бы то ни было страны технически невозможно, уверен украинский военный эксперт Петр Черников. «Небо на 100 процентов не закрывается. Не надо искривлять реальность, потому что это может очень дорого нам стоить. Как только мы скажем, что небо закрылось, огромная масса населения поверит, что они – в абсолютной безопасности. Но даже знаменитая израильская система „Купол“ допускает возможность прорыва», – говорит Черников.
НАТО сможет спать спокойно, если Украина получит многослойную или, как говорят украинские военные, «многоэшелонированную» систему ПВО. Первые шаги к этому сделаны: на боевое дежурство ВСУ уже поставлены системы ПВО из Германии IRIS-T и норвежские NASAMS, показавшие безусловную эффективность.
В целом это сложная система, и предела совершенству ей нет. Тем более – в воюющей стране. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что ПВО Украины движется в сторону усиления системами противовоздушной обороны всех подразделений от сухопутных войск до подразделений ПВО Воздушных сил ВСУ. На практике это означает, что механизированные войска также будут вооружены современными мобильными системами ПВО.
Большие надежды ВСУ возлагают на поставки ракетных систем «Пэтриот», которая работает на дальности более 150 километров. Кроме того, действия расчетов современных ракетных систем намного легче расследовать при возникновении нештатных ситуаций. После ударов России и падения ракет в Польше участники заседания в формате «Рамштайн» пообещали Украине системы ПВО и артиллерию. О европейском аналоге «Пэтриот» речь пока не идет.
НАТО же ограничилось применением четвертой статьи устава Альянса, которая предусматривает консультации между странами-членами НАТО в случае угрозы безопасности одной из стран альянса. Иными словами, цена жизни двух польских фермеров недостаточно высока, чтобы начать третью мировую войну.