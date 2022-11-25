Польская трагедия: чья же это ракета?

Зеленский доверяет военным

В первые часы после трагедии в Пшеводуве начала работу польско-американская экспертная группа, 17 ноября к ней присоединились украинские специалисты. В условиях политического давления военным придется найти ответ на сложный вопрос. Боевая часть ракеты С-300 имеет осколочное действие, и трактор в результате такого удара должен превратиться в решето, чего мы не видим на снимках. Кроме того, воронка от взрыва С-300 обычно куда более скромных размеров.

На эти факты указывает и президент Украины Владимир Зеленский, который продолжает настаивать на том, что это была именно российская ракета. «Я не хочу ставить точку, у меня есть своя позиция, я считаю, что это – российская ракета. Я так считаю, исходя из повторного, более детального отчета наших военных. Пока я хотел, только чтобы мы обменялись информацией», – заявил на пресс-конференции в Киеве Зеленский.

Подобные инциденты можно было бы свести к минимуму, если бы западные системы ПВО вовремя поступили на вооружение ВСУ. Тогда как украинские ПВО сбивают российские ракеты зенитно-ракетными системами С-300 1970-80-х годов выпуска, говорит спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Юрий Игнат. Фото: личный архив

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