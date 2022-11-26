Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 25 ноября по 2 декабря.
Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
Таллинн
Открытие Рождественского городка в Пыхья-Таллинне
● 27 ноября в 15:00 Пельгуранна, парк Штромка
В воскресенье, 27 ноября в 15 часов, управа Пыхья-Таллинна откроет Рождественский городок в парке на Штромке, в котором каждый адвент будут проходить детские представления, игры, прием Деда Мороза и увлекательные мастер-классы. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке. Атмосферу в городке создадут еловая аллея и рождественская музыка. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт 27 ноября, 4, 11 и 18 декабря.
Кинофестиваль «Темные ночи»
● До 27 ноября кинотеатры в Таллинне, Тарту, Нарве и Йыхви
Ежегодный кинофестиваль международного класса А «Темные ночи» продлится до 27 ноября. Всего жителям и гостям Эстонии за две с лишним недели показывают более чем 450 фильмов из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые борются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавляет венгерский режиссер Ильдико Эньеди – обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и претендентка на «Оскар». Рекордным для «Темных ночей» является в этом году количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах заявлено 78 мировых и 48 международных премьер. Особый интерес представляют уже ставшие традиционными акценты фестиваля на странах Балтии и Центральной Европы, чья кинопродукция сейчас находится на подъеме.
Экскурсия в сумеречном зоопарке
● 26 ноября и 3 декабря, 16:00
Таллиннский зоопарк, северные ворота, (Палдиское шоссе, 145) У вас есть великолепная возможность увидеть, что же происходит в зоопарке, когда его ворота закрываются, а посетители расходятся по домам. Животные уже дремлют или же наоборот: ночная жизнь – на полную катушку? Визиты в сумерках к животным, предпочитающим ночной образ жизни и суровый северный климат – это незабываемый опыт и своеобразные впечатления. Опытные сотрудники зоопарка расскажут о тайнах ночной жизни животных и об их поведении. Экскурсоводы советуют подготовиться к прогулке: одеться по погоде и по возможности взять с собой теплый напиток в термосе.
Лекция и творческий класс: Яёи Кусама, Марина Абрамович, Заха Хадид
● 2 декабря с 19:00 до 21:00, адрес высылается после регистрации в Facebook
Магистр искусств Светлана Торба уже два года проводит различные творческие мероприятия в Таллинне: мастер-классы по акварели, росписи одежды и темперной живописи, лекции о художниках, акварельные пикники. Все лекции Светланы авторские, уникальные, а мероприятия позволяют посетителям расслабиться в конце рабочего дня с бокалом вина под увлекательные истории. В этот раз героями лекции станут три талантливые женщины – легендарная японская художница Яёи Кусама, классик мирового перформанса Марина Абрамович и один из ведущих архитекторов современности Заха Хадид. Все они опережали свое время, успешно боролись со стереотипами и создавали новые направления в искусстве. Для регистрации на лекцию следует подписаться на страницу автора Svet в Facebook.
Ида-Вирумаа
Концерт оркестра Lord of the Sound
● 26 ноября в 19:00 Йыхвиский концертный дом (ул. Парги, 40, Йыхви)
Оркестр Lords Of The Sound, исполняющий лучшие композиции Ханса Циммера, создаст ощущение теплого летнего вечера, атмосферу прекрасной сказки, наполненной яркими визуальными эффектами, мощными вокальными партиями солистов и хора, безудержной энергией, исходящей от коллектива. Ханс Циммер – немецкий композитор, который обрел популярность после выхода фильма «Человек дождя». Лучшие режиссеры Голливуда выстраивались в очередь, чтобы работать с ним. Циммер отдавался работе полностью, сочиняя музыкальные темы для двух-трех картин одновременно. Среди других громких успехов композитора – композиция для мультфильма «Король-лев» студии Disney. Музыкальная тема мультфильма принесла композитору три престижные награды – «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».