Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Таллинн

Открытие Рождественского городка в Пыхья-Таллинне

● 27 ноября в 15:00 Пельгуранна, парк Штромка

В воскресенье, 27 ноября в 15 часов, управа Пыхья-Таллинна откроет Рождественский городок в парке на Штромке, в котором каждый адвент будут проходить детские представления, игры, прием Деда Мороза и увлекательные мастер-классы. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке. Атмосферу в городке создадут еловая аллея и рождественская музыка. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт 27 ноября, 4, 11 и 18 декабря.

Кинофестиваль «Темные ночи»

● До 27 ноября кинотеатры в Таллинне, Тарту, Нарве и Йыхви

Ежегодный кинофестиваль международного класса А «Темные ночи» продлится до 27 ноября. Всего жителям и гостям Эстонии за две с лишним недели показывают более чем 450 фильмов из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые борются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавляет венгерский режиссер Ильдико Эньеди – обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и претендентка на «Оскар». Рекордным для «Темных ночей» является в этом году количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах заявлено 78 мировых и 48 международных премьер. Особый интерес представляют уже ставшие традиционными акценты фестиваля на странах Балтии и Центральной Европы, чья кинопродукция сейчас находится на подъеме.

Экскурсия в сумеречном зоопарке

● 26 ноября и 3 декабря, 16:00