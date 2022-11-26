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Куда пойти ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

rus.postimees.ee
Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
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Открытие Рождественского городка в Пыхья-Таллинне.
Открытие Рождественского городка в Пыхья-Таллинне. Фото: Афиша мероприятия

Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 25 ноября по 2 декабря.

Таллинн

Открытие Рождественского городка в Пыхья-Таллинне

● 27 ноября в 15:00 Пельгуранна, парк Штромка

В воскресенье, 27 ноября в 15 часов, управа Пыхья-Таллинна откроет Рождественский городок в парке на Штромке, в котором каждый адвент будут проходить детские представления, игры, прием Деда Мороза и увлекательные мастер-классы. Также можно будет покататься на карусели и лошадиной повозке. Атмосферу в городке создадут еловая аллея и рождественская музыка. Пыхья-Таллиннский Рождественский городок открыт 27 ноября, 4, 11 и 18 декабря.

Кинофестиваль «Темные ночи»

● До 27 ноября кинотеатры в Таллинне, Тарту, Нарве и Йыхви

Ежегодный кинофестиваль международного класса А «Темные ночи» продлится до 27 ноября. Всего жителям и гостям Эстонии за две с лишним недели показывают более чем 450 фильмов из 75 стран. Для участия в главном конкурсе фестиваля было отобрано 23 фильма, которые борются за главный приз размером 20 000 евро. Жюри возглавляет венгерский режиссер Ильдико Эньеди – обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и претендентка на «Оскар». Рекордным для «Темных ночей» является в этом году количество премьер: в пяти конкурсных и 13 специальных программах заявлено 78 мировых и 48 международных премьер. Особый интерес представляют уже ставшие традиционными акценты фестиваля на странах Балтии и Центральной Европы, чья кинопродукция сейчас находится на подъеме.

Экскурсия в сумеречном зоопарке

● 26 ноября и 3 декабря, 16:00

Таллиннский зоопарк, северные ворота, (Палдиское шоссе, 145) У вас есть великолепная возможность увидеть, что же происходит в зоопарке, когда его ворота закрываются, а посетители расходятся по домам. Животные уже дремлют или же наоборот: ночная жизнь – на полную катушку? Визиты в сумерках к животным, предпочитающим ночной образ жизни и суровый северный климат – это незабываемый опыт и своеобразные впечатления. Опытные сотрудники зоопарка расскажут о тайнах ночной жизни животных и об их поведении. Экскурсоводы советуют подготовиться к прогулке: одеться по погоде и по возможности взять с собой теплый напиток в термосе.

Лекция и творческий класс: Яёи Кусама, Марина Абрамович, Заха Хадид

● 2 декабря с 19:00 до 21:00, адрес высылается после регистрации в Facebook

Магистр искусств Светлана Торба уже два года проводит различные творческие мероприятия в Таллинне: мастер-классы по акварели, росписи одежды и темперной живописи, лекции о художниках, акварельные пикники. Все лекции Светланы авторские, уникальные, а мероприятия позволяют посетителям расслабиться в конце рабочего дня с бокалом вина под увлекательные истории. В этот раз героями лекции станут три талантливые женщины – легендарная японская художница Яёи Кусама, классик мирового перформанса Марина Абрамович и один из ведущих архитекторов современности Заха Хадид. Все они опережали свое время, успешно боролись со стереотипами и создавали новые направления в искусстве. Для регистрации на лекцию следует подписаться на страницу автора Svet в Facebook.

Ида-Вирумаа

Концерт оркестра Lord of the Sound

● 26 ноября в 19:00 Йыхвиский концертный дом (ул. Парги, 40, Йыхви)

Афиша Lords Of The Sound.
Афиша Lords Of The Sound. Фото: Афиша мероприятия

Оркестр Lords Of The Sound, исполняющий лучшие композиции Ханса Циммера, создаст ощущение теплого летнего вечера, атмосферу прекрасной сказки, наполненной яркими визуальными эффектами, мощными вокальными партиями солистов и хора, безудержной энергией, исходящей от коллектива. Ханс Циммер – немецкий композитор, который обрел популярность после выхода фильма «Человек дождя». Лучшие режиссеры Голливуда выстраивались в очередь, чтобы работать с ним. Циммер отдавался работе полностью, сочиняя музыкальные темы для двух-трех картин одновременно. Среди других громких успехов композитора – композиция для мультфильма «Король-лев» студии Disney. Музыкальная тема мультфильма принесла композитору три престижные награды – «Оскар», «Золотой глобус» и «Грэмми».

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