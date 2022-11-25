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Галерея ⟩ «Что лучше – ходить на работу или сидеть в тюрьме?»: стены камер исписаны раскаяниями и посланиями

Андрес Сепп Маанус Мазинг
«Что лучше – ходить на работу или сидеть в тюрьме?»: стены камер исписаны раскаяниями и посланиями
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Рисунки и надписи на стенах камер бывшего здания полиции в Курессааре на Лосси, 7 сами по себе являются достопримечательностью.

Например, в ноябре 2011 года преступник исповедался на стене камеры, что попал за решетку и выйдет из тюрьмы 7 сентября 2025 года: «Статья 113».

Статья 113. Убийство

(1) Убийство другого человека – наказывается тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет.

На стенах рисунки, стихи, раскаяния, брань и мат, но и один очень философский вопрос: «Что лучше – ходить на работу или сидеть в тюрьме?»

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