Галерея ⟩ «Что лучше – ходить на работу или сидеть в тюрьме?»: стены камер украшены исповедями и посланиями

Например, в ноябре 2011 года преступник исповедался на стене камеры, что попал за решетку и выйдет из тюрьмы 7 сентября 2025 года: «Статья 113».

Статья 113. Убийство (1) Убийство другого человека – наказывается тюремным заключением на срок от шести до пятнадцати лет.