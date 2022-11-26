Непостроенный Таллинн: как лучшие зодчие своего времени видели будущее эстонской столицы

В случае Ласнамяэ такой центральной точкой должна была стать новая опера. На эскизах видно, что Кадриорг сохранен в прежнем виде, так что опера и площадь возле нее расположились бы где-то в районе современных улиц Маяка и Палласти. План Сааринена предусматривал, что население города в ближайшие годы вырастет до 300 тысяч человек, а вскоре увеличится еще в два раза. В этой концепции Ласнамяэ должно было вмещать до 200 тысяч.

Естественно, Первая мировая война, развал Российской империи и глубокий экономический кризис поставили крест на этих грандиозных планах. Как бы выглядел Таллинн, случись им сбыться? Пожалуй, лучше всего можно ответить на этот вопрос, представив знакомые постройки Сааринена, в том числе церковь Св. Павла в Тарту и Национальный музей в Хельсинки, вставленными в планировку Риги, где тогда же появились десятки домов в югендстиле. Плюс увеличить масштабы в несколько раз.

Карта Большого Таллинна: грандиозные планы преобразования Ласнамяэ не затрагивали Кадриорг, 1913 год. Фото: СОБРАНИЕ ЭСТОНСКОГО МУЗЕЯ АРХИТЕКТУРЫ

Мегаломания 1930-х