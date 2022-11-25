ИНТЕРВЬЮ ⟩ Живущая в Киеве уроженка Силламяэ: почему какой-то человек в Кремле хочет за меня решить, как мне жить?

Наталья Луста родилась и выросла в Силламяэ, а в университетские годы перебралась в Таллинн, но, как оказалось, ненадолго. Девушка встретила молодого человека и в 2008 году переехала жить к нему в Киев, где начала довольно успешную карьеру стилиста. После начала войны она не уехала из украинской столицы, несмотря на почти еженедельные бомбежки, отключения электричества, воды и прочие невзгоды. Rus.Postimees узнал у Натальи, что пугает и что радует киевлян в нынешние времена, как привыкают к войне, и есть ли у нее повод гордиться своей родиной – Эстонией.