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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Живущая в Киеве уроженка Силламяэ: почему какой-то человек в Кремле хочет за меня решить, как мне жить?

Александер-Марк Каппи
Живущая в Киеве уроженка Силламяэ: почему какой-то человек в Кремле хочет за меня решить, как мне жить?
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Наталья Луста в День вышиванки.
Наталья Луста в День вышиванки. Фото: Erakogu

Наталья Луста родилась и выросла в Силламяэ, а в университетские годы перебралась в Таллинн, но, как оказалось, ненадолго. Девушка встретила молодого человека и в 2008 году переехала жить к нему в Киев, где начала довольно успешную карьеру стилиста. После начала войны она не уехала из украинской столицы, несмотря на почти еженедельные бомбежки, отключения электричества, воды и прочие невзгоды. Rus.Postimees узнал у Натальи, что пугает и что радует киевлян в нынешние времена, как привыкают к войне, и есть ли у нее повод гордиться своей родиной – Эстонией.

– Можете подробнее рассказать, чем вы занимались до полномасштабной войны?

– Сейчас я занимаюсь тем же, чем до полномасштабного вторжения. Я работаю как персональный стилист: работаю с гардеробом частных клиентов, а так же как стилист коммерческих съемок. Мои клиенты – это украинские бренды, которым нужно фотографировать одежду, чтобы ее продавать. Сейчас я могу продоложать заниматься этим, благодаря нашим воинам. Я могу делать то, что я делала раньше. Конечно, в первые, самые ужасные, месяцы у меня был перерыв.

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