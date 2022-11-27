Конец ноября. Постепенно холодает, и начинается предзимье, которое в нашем климате может оставаться относительно теплым. Не забыли еще, какой теплой была первая половина ноября? Даже температурный рекорд побили. Но все же природа и мы вместе с ней переключаемся на зимние радости. И огороднику кажется, что можно уже и до весны отдохнуть: урожай собран, заготовки сделаны…
Сад засыпает, но огородник не дремлет
Однако не стоит расслабляться – работы в саду всегда достаточно, даже в зимнее время, считает председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин.
«В саду всегда есть работа. Начнем с мелочей, на что весной обычно не хватает времени. Выйдите в сад, посмотрите, все ли сломанные или кривые ветки у яблонь вы обрезали, оцените, не сильно ли облупилась побелка на стволах плодовых деревьев. Побелка вечной не бывает, хотя может держаться год-полтора, а то и два. Если пора побелить, сделайте это!» – напоминает опытный огородник.
Оглядитесь, старательно ли убраны листья, при необходимости доведите эту работу до конца. Листья вокруг яблонь, вишен и других плодовых деревьев могут являться переносчиками заболеваний. Если, например, ваши яблони летом были заражены паршой, необходимо расчистить приствольный круг дерева, не оставив там ни листьев, ни гнилых яблок.
Сидераты
Если вы осенью посеяли сидераты, наблюдайте, как они уходят в зиму, прикрывая собой ту площадь, которая впоследствии будет вами возделываться. «Мы не знаем, какой будет грядущая зима, будет ли она такой же снежной, как в прошлом году. Если сидераты замерзнут, это не страшно. Они сначала почернеют, а потом начнут разлагаться, обогатят вашу землю и принесут пользу тем будущим растениям или многолетникам, которые уже растут на вашей территории», – дает совет Пылкин.
В парнике сидераты можно сеять даже при нулевой температуре. Сейчас только ленивый не сеет в качестве сидерата белую горчицу, а ее семена как раз начинают просыпаться при нуле градусов. Пылкин говорит, что в их клубе начали предлагать садоводам горчицу еще 20 лет назад, и они убедились, что сидераты хорошо защищают наши посадки также от чрезмерного количества сорняков, которые не замерзают и после схода снега очень хорошо развиваются, заполоняя ваши огороды.
Подкормка и удобрения
«В этом году многие жалуются на болезни растений. Не все средства защиты растений, которые можно купить, эффективны. Некоторые вообще бесполезны. Поэтому члены нашего клуба огородников перешли на органические средства защиты растений», – рассказывает Лев Пылкин.
Но некоторые химические препараты все же полезны, особенно поздней осенью. Важно грамотно их использовать. «Чтобы подготовить растения к зиме, берете мочевину, которая содержит большое количество азотистых солей, и медный купорос. Растворяете 100 граммов медного купороса в десяти литрах воды. То же проделываете с 700 граммами мочевины. Перемешиваете два полученных раствора и обрабатываете полученной смесью ваши яблони, груши, вишни, сливы, ягодные кустарники», – рекомендует Лев Пылкин.
Что происходит? Мочевина за счет высокой концентрации азотистых солей наносит непоправимый вред насекомым-вредителям, а медный купорос – хорошая профилактика против развития различных грибковых и бактериальных заболеваний. Огородники активно используют это средство, и после такой обработки сильных вспышек заболеваний у растений либо вовсе не наблюдается, либо бывают единичные случаи. Эти мероприятия желательно провести до сильного похолодания, перед тем как растения условно уходят на зимний покой, а вредители обрастают хитиновым слоем. Весной такая процедура не особенно эффективна.
Озимые посевы
Сейчас как раз подходящее время готовиться к озимым посевам. «Я уже много лет предупреждаю, что озимый посев принесет пользу только тогда, когда вы правильно организуете эту работу. Выберите в парнике место, подготовьте палочки, бирочки, сделайте канавки на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга. Если ваш озимый посев планируется не в парнике, а на грядках, то выбирайте высокие, чтобы грунт был сухой, не заболоченный, иначе положительного результата не будет.
Когда сажать? Не торопитесь, вот пойдут дожди и первый снег, потом начнутся морозы, могут быть оттепели, погода у нас неустойчивая, и вот когда температура будет стабильно минус четыре-шесть градусов, возьмите в два раза больше семян, чем вы взяли бы весной, и начинайте ваш эксперимент.
Это могут быть морковь, лук, редис, зеленные культуры и даже астры. Густо сеете в подготовленные канавки и присыпаете сухим грунтом, поливать нельзя ни в коем случае. Дальше природа сделает все сама. Семенам морозы не страшны. Семенам страшна влажность. Будет оттепель – ждите гибели посевов, поэтому нужно дождаться холодов», – перечисляет тонкости Пылкин.
Сидераты работают и зимой
• Сидеральные растения, или сидераты, – эффективное природное удобрение, по воздействию конкурирующее с навозом.
• Эти растения сеют на свободном участке в огороде или на грядке с основными культурами.
• Когда нарастает пышная зеленая масса, ее срезают и заделывают в почву.
• К весне растения разлагаются, насыщая землю азотом и угнетая рост сорняков.
• Осенние сидераты – горчица, фацелия, рапс, вика – успевают прорасти до наступления зимы.
• Подзимые сидераты, овес и рожь, взойдут уже весной.
Источник: pochva.net