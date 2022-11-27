Сад засыпает, но огородник не дремлет

Однако не стоит расслабляться – работы в саду всегда достаточно, даже в зимнее время, считает председатель Таллиннского клуба огородников и садоводов-любителей Лев Пылкин.

«В саду всегда есть работа. Начнем с мелочей, на что весной обычно не хватает времени. Выйдите в сад, посмотрите, все ли сломанные или кривые ветки у яблонь вы обрезали, оцените, не сильно ли облупилась побелка на стволах плодовых деревьев. Побелка вечной не бывает, хотя может держаться год-полтора, а то и два. Если пора побелить, сделайте это!» – напоминает опытный огородник.

Оглядитесь, старательно ли убраны листья, при необходимости доведите эту работу до конца. Листья вокруг яблонь, вишен и других плодовых деревьев могут являться переносчиками заболеваний. Если, например, ваши яблони летом были заражены паршой, необходимо расчистить приствольный круг дерева, не оставив там ни листьев, ни гнилых яблок.

Сидераты

Если вы осенью посеяли сидераты, наблюдайте, как они уходят в зиму, прикрывая собой ту площадь, которая впоследствии будет вами возделываться. «Мы не знаем, какой будет грядущая зима, будет ли она такой же снежной, как в прошлом году. Если сидераты замерзнут, это не страшно. Они сначала почернеют, а потом начнут разлагаться, обогатят вашу землю и принесут пользу тем будущим растениям или многолетникам, которые уже растут на вашей территории», – дает совет Пылкин.