Опрос недели ⟩ Эстония – страна процветающей коррупции?

В медицине тоже коррупция: раз, и купил инвалидность

Любая власть подвержена коррупции. Я удивляюсь, сколько чиновники получают, когда у простых людей зарплата – копейки. Я не знаю размеры коррупции у нас, но не только во власти она. Вы же знаете, что она может быть в любом месте! В Нарве все, у кого высокое давление, легко получают инвалидность. Раз, и купил инвалидность, потому что даже в медицине коррупция. И потом пенсию всю жизнь и льготы всякие. Вот у меня давление двести на сто, позвоночник сношен в пояснице, а врач меня хоть бы раз выслушала!? А уж про чиновников что говорить. Я ни разу не получила того, что положено мне ни от управы, ни от государства. И ни разу не слышала, чтоб помогли соседям или знакомым. Если только их дети с боем добиваются чего-то. Разве это так должно быть? А взятки давать я не приучена. Вот есть иногда желание позвонить и рассказать о проблемах в передачу, когда телефон на экране и приглашают звонить. Но тоже – подумаешь, да и желание пропадает.