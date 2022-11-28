Жители Эстонии уверены, что стране еще есть куда двигаться по пути искоренения коррупции. Это выяснилось в результате очередного опроса Rus.Postimees.
Опрос недели ⟩ Эстония – страна процветающей коррупции?
АЛЕКСАНДР ГРИЦАЙ, предприниматель (ЙЫХВИ)
Для нас коррупция – из ряда вон выходящее явление
Я слышал и читал, что недавно было задержание наших депутатов. Я не удивлен, учитывая их имена. Думаю, многие жители Кохтла-Ярве тоже не удивились. Коррупция имеет место в правительстве любой страны, как сивушные масла при производстве алкоголя. Есть государства, в которых коррупцией пропитаны все эшелоны власти, и такие страны называются мафиозными, например, Россия, Болгария, Косово. Там коррупция – это системообразующий фактор. Наша Эстония другая. Мы с вами, граждане и СМИ, следим за властью, общество контролирует чистоту политики. И страна сама по себе небольшая, мы знаем друг друга все. Есть и историческая составляющая, ведь Эстония хочет по возможности дистанцироваться от бывшего социалистического блока. В нашей стране нет культа лидера, вождя, власти, а в России культ личности Путина, и он для многих почти Бог. У нас непогрешимой власти нет, как нет табуированных тем. Власть нашей страны более прозрачна, и значит коррупция для нас – это не будни, а из ряда вон выходящее явление.
АЛЕКСАНДР БЕЛОВ, пенсионер (НАРВА)
Так специально сделано, чтоб инвалидов не трудоустраивать
Я получаю пенсию по инвалидности, но прожить на нее нет никакой возможности. А работу найти негде. Понимаете? Коррупция бывает разной. Да, чиновник на лапу берет, да, за нарушения при строительстве, за получение чегото вне очереди, это понятно все. А как понять, что после пятидесяти человека на работу не берут? Как это понять, если ты инвалид, но можешь трудиться? Тебе говорят, что перезвонят, и потом – ничего. Годами люди не могут найти у нас работу. Я считаю, что специально так все сделано, чтоб нас, инвалидов, не трудоустраивать. Разве это не коррупция? Это самая настоящая коррупция!
ТИЙНА КААРМА, преподаватель музыки (ПАЛДИСКИ)
Коррупция там, где есть что воровать
Ну, какая у нас тут может быть коррупция? Где ей быть, если у нас бедная страна? Денег для коррупции нет. Вы смеетесь? Коррупция там, где есть что воровать, и куда вкладывать и прятать все наворованное. И потом, у нас прозрачное государство. Что зарабатываешь или тратишь – все видно. За каждый цент душу вытрясают в декларации. Вон, министр бензин государственный использовала и кофе-машинку себе поставила, все сразу заметили и в отставку ее отправили. С одной стороны, такой надзор за нами – это плохо, а с другой – как сказать, порядок чувствуется. Лучше порядок.
ВЕРА НИЧЕПОРУК, химик (МААРДУ)
Чтоб чиновники драли с людей последние деньги – это не про нас
Я думаю, что в Эстонии порядок есть. Конечно, где-то там какая - то копейка во власти и существует вне закона, но минимально. Знаете, у нас очень маленькое государство, все всё знают. Я думаю, что у нас и бороться-то не с чем. Вот с точки зрения русскоязычного населения даже – мы же прошли эти девяностые. Кто-то уехал, кто-то остался здесь, и время было болезненное для всех. Наше поколение помнит все, и послевоенное время, и что такое воровство, развал в начале девяностых. Сама я всю жизнь на производстве отработала, большая семья, знаю, что такое трудные времена. Но у нас в Эстонии особая культура, и чтобы спекулировать горем, бедой, чтоб чиновники драли с людей последние деньги – это не про нас. В нашей Эстонии этого практически нет. Я уверена, что и мораль в нашем обществе иная, чем в тех государствах, где коррупция на каждом шагу, только дай. У нас страна, которой можно гордиться.
ИРИНА ГОЦУЛЯК, администратор (ТАЛЛИНН)
В медицине тоже коррупция: раз, и купил инвалидность
Любая власть подвержена коррупции. Я удивляюсь, сколько чиновники получают, когда у простых людей зарплата – копейки. Я не знаю размеры коррупции у нас, но не только во власти она. Вы же знаете, что она может быть в любом месте! В Нарве все, у кого высокое давление, легко получают инвалидность. Раз, и купил инвалидность, потому что даже в медицине коррупция. И потом пенсию всю жизнь и льготы всякие. Вот у меня давление двести на сто, позвоночник сношен в пояснице, а врач меня хоть бы раз выслушала!? А уж про чиновников что говорить. Я ни разу не получила того, что положено мне ни от управы, ни от государства. И ни разу не слышала, чтоб помогли соседям или знакомым. Если только их дети с боем добиваются чего-то. Разве это так должно быть? А взятки давать я не приучена. Вот есть иногда желание позвонить и рассказать о проблемах в передачу, когда телефон на экране и приглашают звонить. Но тоже – подумаешь, да и желание пропадает.
МАРК РУВЕР, студент (ТАРТУ)
В нашу жизнь сложно перетащить коррупцию
У нас безопасная страна, и коррупции как таковой нет. Ну, бывает во власти всякое, когда политики не могут договориться, и так далее в том же духе. Но если по большому счету, то у нас же все прозрачно. Выборы электронные, учеба и работа часто по удаленке, банковские переводы через базу цифровую проходят. Да и штрафы полиции, рецепты врачей, сертификаты специальностей – практически вся жизнь открыта. Так что, даже если очень захочешь, перетащить коррупционные схемы в нашу повседневную жизнь очень сложно. Да и куда это скрыть? Ведь публичный человек или чиновник, пусть и сто раз тихий, должен декларировать доходы. Нет, у нас все на виду.
ДМИТРИЙ ВОЙНОВ, шофер (СИЛЛАМЯЭ)
У нас, куда ни копни, везде сговор
А это коррупция или нет, если у нас светофоры ставят не там, где нужно, а там, где хотят? У нас есть перекресток у памятника советским солдатам. Там год назад повесели светофоры. И вот на этом перекрестке Павлови и Кеска одновременно зажигаются зеленые и на пешеходном, и на поворот для машин. Постоянно аварии, постоянно штрафуют. Сто пудов там комуто выгодно было повесить светофоры, чтоб обдирать народ и штрафами, и за ремонт! У нас, куда ни копни, везде сговор. Нам лечиться негде, и кто виноват? Почему надо ездить в Пуру, а не здесь лечиться? Коррупция в городе, вот и весь разговор.
АЛЕКСАНДР МАГРИЦКИЙ, пенсионер (ТАЛЛИНН)
С каждым годом чиновники хапают все чаще и больше
У нас коррупция по нашим возможностям. Другие страны богатые, значит, там она – соответственно их бюджетам. Там большая коррупция, потому что больше возможностей, статей расходов, воруют больше. В Эстонии всего мало, поменьше воруют, но все равно это есть. Да, и с каждым годом чиновники хапают все чаще и больше, потому что все жадные стали, стараются взять побольше и со всех. Тем, кто во власти города или государства, все равно с кого брать. Это рабочий ничего не украдет – совесть не та. Да и негде ему, как и учителю, водителю, повару. Там коррупции нет и быть не может. Все там, где власть. Но что еще интересно: я заметил, что за 20-30 лет преступность во всех ее видах уменьшилась, а коррупция только выросла, как бамбук.
Комментарий автора
Эстония входит в число стран с предельно низким уровнем коррупции. Международная правозащитная организация Transparency International (TI) обнародовала ежегодный доклад, в котором представила уровень восприятия населением 180 стран мира коррупции в своем государственном секторе. Согласно этому исследованию, Эстония традиционно входит в первую двадцатку и занимает 13 место, разделяя его с Австрией, Канадой, Ирландией и Исландией. Индекс восприятия коррупции составляется ежегодно с 1995 года на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и представителей деловых кругов, соприкасающихся с государственными институтами. На основе этой информации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – наименьший.
Эстония по итогам исследования 2021 года получила 74 балла. Аналитики Transparency International сочли наименее коррумпированными Данию, Новую Зеландию и Финляндию. Каждая из них набрала по 88 баллов, за ними следуют Сингапур, Швеция и Норвегия, набравшие по 85 баллов. Больше всего коррупции в Сомали и Сирии, поделивших 178-е место, и в Южном Судане, который расположился на 180-м месте. Россия по уровню государственной коррупции сравнялась с Анголой, Либерией и Республикой Мали, заняв 136-е место.
Исследование Transparency International вполне отражает картину, которую в повседневной жизни видят жители Эстонии. При этом есть мнение о существовании скрытой коррупции, а именно – торговля политическим влиянием и манипулирование чиновниками. Примером может служить факт получения человеком чиновничьей должности при поддержке предпринимателя, который спонсировал его избирательный союз или партию. В этой логике, получив место в городском собрании или в мэрии, новоиспеченный чиновник должен продвигать интересы своего спонсора.
Однако большинство участников опроса заявили, что ни разу или крайне редко встречались с элементами коррупции в Эстонии. Респонденты пожилого возраста считают, что коррупция является пережитком советской эпохи, а молодежь объясняет низкие показатели коррупции прозрачностью финансовых операций и обязанностью государственных служащих предоставлять дополнительную декларацию о доходах. Следует отметить, что некоторые опрошенные ошибочно объясняют коррупционными механизмами многие проблемы личного характера. В ходе опроса свое мнение высказали более тридцати жителей Йыхви, Нарвы, Палдиски, Маарду, Таллинна, Тарту и Силламяэ.
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