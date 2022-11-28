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Опрос недели ⟩ Эстония – страна процветающей коррупции?

Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Эстония – страна процветающей коррупции?
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Фото: Коллаж

Жители Эстонии уверены, что стране еще есть куда двигаться по пути искоренения коррупции. Это выяснилось в результате очередного опроса Rus.Postimees.

АЛЕКСАНДР ГРИЦАЙ, предприниматель (ЙЫХВИ)

Александр Грицай.
Александр Грицай. Фото: Денис Антонов

Для нас коррупция – из ряда вон выходящее явление

Я слышал и читал, что недавно было задержание наших депутатов. Я не удивлен, учитывая их имена. Думаю, многие жители Кохтла-Ярве тоже не удивились. Коррупция имеет место в правительстве любой страны, как сивушные масла при производстве алкоголя. Есть государства, в которых коррупцией пропитаны все эшелоны власти, и такие страны называются мафиозными, например, Россия, Болгария, Косово. Там коррупция – это системообразующий фактор. Наша Эстония другая. Мы с вами, граждане и СМИ, следим за властью, общество контролирует чистоту политики. И страна сама по себе небольшая, мы знаем друг друга все. Есть и историческая составляющая, ведь Эстония хочет по возможности дистанцироваться от бывшего социалистического блока. В нашей стране нет культа лидера, вождя, власти, а в России культ личности Путина, и он для многих почти Бог. У нас непогрешимой власти нет, как нет табуированных тем. Власть нашей страны более прозрачна, и значит коррупция для нас – это не будни, а из ряда вон выходящее явление.

АЛЕКСАНДР БЕЛОВ, пенсионер (НАРВА)

Александр Белов.
Александр Белов. Фото: Денис Антонов

Так специально сделано, чтоб инвалидов не трудоустраивать

Я получаю пенсию по инвалидности, но прожить на нее нет никакой возможности. А работу найти негде. Понимаете? Коррупция бывает разной. Да, чиновник на лапу берет, да, за нарушения при строительстве, за получение чегото вне очереди, это понятно все. А как понять, что после пятидесяти человека на работу не берут? Как это понять, если ты инвалид, но можешь трудиться? Тебе говорят, что перезвонят, и потом – ничего. Годами люди не могут найти у нас работу. Я считаю, что специально так все сделано, чтоб нас, инвалидов, не трудоустраивать. Разве это не коррупция? Это самая настоящая коррупция!

ТИЙНА КААРМА, преподаватель музыки (ПАЛДИСКИ)

Тийна Каарма.
Тийна Каарма. Фото: Денис Антонов

Коррупция там, где есть что воровать

Ну, какая у нас тут может быть коррупция? Где ей быть, если у нас бедная страна? Денег для коррупции нет. Вы смеетесь? Коррупция там, где есть что воровать, и куда вкладывать и прятать все наворованное. И потом, у нас прозрачное государство. Что зарабатываешь или тратишь – все видно. За каждый цент душу вытрясают в декларации. Вон, министр бензин государственный использовала и кофе-машинку себе поставила, все сразу заметили и в отставку ее отправили. С одной стороны, такой надзор за нами – это плохо, а с другой – как сказать, порядок чувствуется. Лучше порядок.

ВЕРА НИЧЕПОРУК, химик (МААРДУ)

Вера Ничепорук.
Вера Ничепорук. Фото: Денис Антонов

Чтоб чиновники драли с людей последние деньги – это не про нас

Я думаю, что в Эстонии порядок есть. Конечно, где-то там какая - то копейка во власти и существует вне закона, но минимально. Знаете, у нас очень маленькое государство, все всё знают. Я думаю, что у нас и бороться-то не с чем. Вот с точки зрения русскоязычного населения даже – мы же прошли эти девяностые. Кто-то уехал, кто-то остался здесь, и время было болезненное для всех. Наше поколение помнит все, и послевоенное время, и что такое воровство, развал в начале девяностых. Сама я всю жизнь на производстве отработала, большая семья, знаю, что такое трудные времена. Но у нас в Эстонии особая культура, и чтобы спекулировать горем, бедой, чтоб чиновники драли с людей последние деньги – это не про нас. В нашей Эстонии этого практически нет. Я уверена, что и мораль в нашем обществе иная, чем в тех государствах, где коррупция на каждом шагу, только дай. У нас страна, которой можно гордиться.

ИРИНА ГОЦУЛЯК, администратор (ТАЛЛИНН)

Ирина Гоцуляк.
Ирина Гоцуляк. Фото: Денис Антонов

В медицине тоже коррупция: раз, и купил инвалидность

Любая власть подвержена коррупции. Я удивляюсь, сколько чиновники получают, когда у простых людей зарплата – копейки. Я не знаю размеры коррупции у нас, но не только во власти она. Вы же знаете, что она может быть в любом месте! В Нарве все, у кого высокое давление, легко получают инвалидность. Раз, и купил инвалидность, потому что даже в медицине коррупция. И потом пенсию всю жизнь и льготы всякие. Вот у меня давление двести на сто, позвоночник сношен в пояснице, а врач меня хоть бы раз выслушала!? А уж про чиновников что говорить. Я ни разу не получила того, что положено мне ни от управы, ни от государства. И ни разу не слышала, чтоб помогли соседям или знакомым. Если только их дети с боем добиваются чего-то. Разве это так должно быть? А взятки давать я не приучена. Вот есть иногда желание позвонить и рассказать о проблемах в передачу, когда телефон на экране и приглашают звонить. Но тоже – подумаешь, да и желание пропадает.

МАРК РУВЕР, студент (ТАРТУ)

Марк Рувер.
Марк Рувер. Фото: Денис Антонов

В нашу жизнь сложно перетащить коррупцию

У нас безопасная страна, и коррупции как таковой нет. Ну, бывает во власти всякое, когда политики не могут договориться, и так далее в том же духе. Но если по большому счету, то у нас же все прозрачно. Выборы электронные, учеба и работа часто по удаленке, банковские переводы через базу цифровую проходят. Да и штрафы полиции, рецепты врачей, сертификаты специальностей – практически вся жизнь открыта. Так что, даже если очень захочешь, перетащить коррупционные схемы в нашу повседневную жизнь очень сложно. Да и куда это скрыть? Ведь публичный человек или чиновник, пусть и сто раз тихий, должен декларировать доходы. Нет, у нас все на виду.

ДМИТРИЙ ВОЙНОВ, шофер (СИЛЛАМЯЭ)

Дмитрий Войнов.
Дмитрий Войнов. Фото: Денис Антонов

У нас, куда ни копни, везде сговор

А это коррупция или нет, если у нас светофоры ставят не там, где нужно, а там, где хотят? У нас есть перекресток у памятника советским солдатам. Там год назад повесели светофоры. И вот на этом перекрестке Павлови и Кеска одновременно зажигаются зеленые и на пешеходном, и на поворот для машин. Постоянно аварии, постоянно штрафуют. Сто пудов там комуто выгодно было повесить светофоры, чтоб обдирать народ и штрафами, и за ремонт! У нас, куда ни копни, везде сговор. Нам лечиться негде, и кто виноват? Почему надо ездить в Пуру, а не здесь лечиться? Коррупция в городе, вот и весь разговор.

АЛЕКСАНДР МАГРИЦКИЙ, пенсионер (ТАЛЛИНН)

С каждым годом чиновники хапают все чаще и больше

У нас коррупция по нашим возможностям. Другие страны богатые, значит, там она – соответственно их бюджетам. Там большая коррупция, потому что больше возможностей, статей расходов, воруют больше. В Эстонии всего мало, поменьше воруют, но все равно это есть. Да, и с каждым годом чиновники хапают все чаще и больше, потому что все жадные стали, стараются взять побольше и со всех. Тем, кто во власти города или государства, все равно с кого брать. Это рабочий ничего не украдет – совесть не та. Да и негде ему, как и учителю, водителю, повару. Там коррупции нет и быть не может. Все там, где власть. Но что еще интересно: я заметил, что за 20-30 лет преступность во всех ее видах уменьшилась, а коррупция только выросла, как бамбук.

Комментарий автора

Эстония входит в число стран с предельно низким уровнем коррупции. Международная правозащитная организация Transparency International (TI) обнародовала ежегодный доклад, в котором представила уровень восприятия населением 180 стран мира коррупции в своем государственном секторе. Согласно этому исследованию, Эстония традиционно входит в первую двадцатку и занимает 13 место, разделяя его с Австрией, Канадой, Ирландией и Исландией. Индекс восприятия коррупции составляется ежегодно с 1995 года на основе данных опросов, проведенных среди экспертов и представителей деловых кругов, соприкасающихся с государственными институтами. На основе этой информации страны мира ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов. Ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто – наименьший.

Эстония по итогам исследования 2021 года получила 74 балла. Аналитики Transparency International сочли наименее коррумпированными Данию, Новую Зеландию и Финляндию. Каждая из них набрала по 88 баллов, за ними следуют Сингапур, Швеция и Норвегия, набравшие по 85 баллов. Больше всего коррупции в Сомали и Сирии, поделивших 178-е место, и в Южном Судане, который расположился на 180-м месте. Россия по уровню государственной коррупции сравнялась с Анголой, Либерией и Республикой Мали, заняв 136-е место.

Исследование Transparency International вполне отражает картину, которую в повседневной жизни видят жители Эстонии. При этом есть мнение о существовании скрытой коррупции, а именно – торговля политическим влиянием и манипулирование чиновниками. Примером может служить факт получения человеком чиновничьей должности при поддержке предпринимателя, который спонсировал его избирательный союз или партию. В этой логике, получив место в городском собрании или в мэрии, новоиспеченный чиновник должен продвигать интересы своего спонсора.

Однако большинство участников опроса заявили, что ни разу или крайне редко встречались с элементами коррупции в Эстонии. Респонденты пожилого возраста считают, что коррупция является пережитком советской эпохи, а молодежь объясняет низкие показатели коррупции прозрачностью финансовых операций и обязанностью государственных служащих предоставлять дополнительную декларацию о доходах. Следует отметить, что некоторые опрошенные ошибочно объясняют коррупционными механизмами многие проблемы личного характера. В ходе опроса свое мнение высказали более тридцати жителей Йыхви, Нарвы, Палдиски, Маарду, Таллинна, Тарту и Силламяэ.

Редакция Rus.Postimees просит каждого, кому есть чем поделиться на наших страницах, у кого есть собственная позиция по политическим, социальным, экономическим вопросам, не бояться обращаться к нам. 5308 2701, denis.antonov@postimees.ee.

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