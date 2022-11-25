Вступление Швеции и Финляндии в НАТО: палки в колеса вставляют лишь две страны

«Я уверен, что все союзники ратифицируют (присоединение стран к НАТО - прим.), не могу спекулировать на тему того, когда именно, но чем раньше - тем лучше», - заявил Столтенберг во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО, которая пройдет 29-30 ноября.

Он отметил, что вступление этих стран в НАТО усилит альянс, так как они обладают «значительными возможностями».

Столтенберг напомнил, что уже 28 членов альянса ратифицировали членство Швеции и Финляндии в НАТО.