Правда и справедливость на Хийумаа: в жару один сосед оставил другого без воды

В феврале Райво Куузе установил знаки вдоль дороги, проходящей через его владения. Один предупреждает о не пристегнутых сторожевых собаках, другой запрещает въезд на дорогу, проложенную по старому морскому дну, которая весной и так становится почти непроходимой.

Когда Куузе установил знаки, ему позвонил сосед, владелец туристического хутора Омар Йыписельг, член самоуправления волости Хийумаа и старейшина Кяйнаского района волости. «Омара не устраивали знаки. Он пригласил меня в волостного самоуправление, мы сели и обсудили ситуацию. Мы пожали руки, и он согласился с установкой знаков. Он также признал, что да, эта дорога проблематична».