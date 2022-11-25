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Правда и справедливость на Хийумаа: в жару один сосед оставил другого без воды

Кертту Кирьянен
, Репортер
Правда и справедливость на Хийумаа: в жару один сосед оставил другого без воды
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Соседи на Хийумаа спорят о том, где должны стоять предупреждающие о собаках знаки – у дороги или у забора.
Соседи на Хийумаа спорят о том, где должны стоять предупреждающие о собаках знаки – у дороги или у забора. Фото: Raivo Kuuse

На Хийумаа живут два соседа, которые никак не могут договориться. Спор о том, где именно должны располагаться знаки, предупреждающие о свободно содержащихся сторожевых псах, разгорелся настолько ожесточенно, что один сосед отключил другому воду. Старейшина волости пытается выступить в роли посредника.

В феврале Райво Куузе установил знаки вдоль дороги, проходящей через его владения. Один предупреждает о не пристегнутых сторожевых собаках, другой запрещает въезд на дорогу, проложенную по старому морскому дну, которая весной и так становится почти непроходимой.

Когда Куузе установил знаки, ему позвонил сосед, владелец туристического хутора Омар Йыписельг, член самоуправления волости Хийумаа и старейшина Кяйнаского района волости. «Омара не устраивали знаки. Он пригласил меня в волостного самоуправление, мы сели и обсудили ситуацию. Мы пожали руки, и он согласился с установкой знаков. Он также признал, что да, эта дорога проблематична».

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