На Хийумаа живут два соседа, которые никак не могут договориться. Спор о том, где именно должны располагаться знаки, предупреждающие о свободно содержащихся сторожевых псах, разгорелся настолько ожесточенно, что один сосед отключил другому воду. Старейшина волости пытается выступить в роли посредника.
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Правда и справедливость на Хийумаа: в жару один сосед оставил другого без воды
Правда и справедливость на Хийумаа: в жару один сосед оставил другого без воды
В феврале Райво Куузе установил знаки вдоль дороги, проходящей через его владения. Один предупреждает о не пристегнутых сторожевых собаках, другой запрещает въезд на дорогу, проложенную по старому морскому дну, которая весной и так становится почти непроходимой.