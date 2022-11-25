В Таллинне проходит крупнейший в мире фестиваль робототехники Robotex

Robotex EXPO знакомит с инженерными решениями, продуктами и услугами многих робототехнических и технологических компаний. Захватывающую экспозицию с возможностью попробовать новый скутер Äike представляет KÚU Mobility Group, демонстрируется и солнечный автомобиль Solaride. Milrem Robotics и Marduk Technologies предлагают посетителям ознакомиться с технологиями и оборудованием для военной промышленности.

Schbot представляет посетителям впечатляющую экспозицию роботов-пылесосов и роботов для мытья окон. Кроме того, на месте можно познакомиться с различными студенческими проектами, такими как Student Formula и ESTCube, команда которых уже сняла модель, которая полетит на орбиту в следующем году.

На выставке также представлены недавно открывшиеся эстонские стартапы, участвующие в шоу Brain Hunt: Justacart предлагает посетителям исследовать тележку для покупок с действием искусственного интеллекта, а Pickitwise демонстрирует робота для сбора клубники. Эстонский производитель электромобилей Nobe Cars представлет Nobe 100GT.

Что касается развлечений, то у всех желающих есть возможность попробовать свои силы в дрифте на моделях автомобилей, который организует Центр дрифта и отдыха CuFa RC, ежедневно работающий в центре Stroom в Таллинне. Помимо прочего интересного, на мероприятии будет представлен первый в Эстонии первоклассный робот-помощник Bellabot, который также общается с людьми. TalTech, Lennuakademia и köod/Jõhvi представляют возможности обучения в школах и подробно рассказывают о предлагаемых специальностях.