Почему были усыплены 13 собак? Между защитниками животных и приютом вспыхнула ссора

Члены организации MTÜ Loomapäästegrupp (LPG), которые участвовали в спасательной операции, видят случившееся иначе и считают, что собак усыпили необдуманно. Приют обвиняет спасателей животных в том, что они вовремя не оказали помощь.

В середине сентября в деревне Трески умер старик, в хозяйстве которого проживало более двадцати собак, кроме того, в его доме было найдено несколько мертвых четвероногих. Хотя несколько волостных чиновников, социальных работников и защитников животных посещали старика несколько раз, ему разрешили оставить животных.