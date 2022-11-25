16 сентября 13 из 21 собаки, которые были спасены в деревне Трески в Сетомаа, были усыплены в Тартуском приюте для бездомных животных, поскольку, как говорят, у нескольких животных были признаки порока развития, а также они были агрессивны.
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Почему были усыплены 13 собак? Между защитниками животных и приютом вспыхнула ссора
Почему были усыплены 13 собак? Между защитниками животных и приютом вспыхнула ссора
Члены организации MTÜ Loomapäästegrupp (LPG), которые участвовали в спасательной операции, видят случившееся иначе и считают, что собак усыпили необдуманно. Приют обвиняет спасателей животных в том, что они вовремя не оказали помощь.
В середине сентября в деревне Трески умер старик, в хозяйстве которого проживало более двадцати собак, кроме того, в его доме было найдено несколько мертвых четвероногих. Хотя несколько волостных чиновников, социальных работников и защитников животных посещали старика несколько раз, ему разрешили оставить животных.