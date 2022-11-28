На прошлой неделе на парламентском инфочасе министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сделал доклад о состоянии государственной границы с Россией. Он сообщил, что 23-километровый участок, где в 2020 году начали строить забор, закрыт. Сейчас Департамент полиции и погранохраны занимается спецтехникой для ведения наблюдения, и все датчики будут установлены в 2024 году. На втором сухопутном участке границы возведение забора длиной 39,5 километра завершится в 2024 году. На третьем участке протяженностью 26 километров забор пока только проектируется. Проектные работы будут выполнены к началу 2023 года, после чего начнется строительство забора.
Граница закрывается: на российских пограничников надежды больше нет
Сирийские беженцы напомнили о границе
Тридцать лет независимая Эстония жила без забора на границе. Через зеленую полосу ходили контрабандисты, нелегалы и даже сотрудники ФСБ. Осенью 2021 военнослужащие и пограничники начали срочно закрывать границу там, где ее могли перейти большие группы. Причиной решения закрыть границу хотя бы «колючкой» стал катастрофический рост потока нелегалов в Польшу. Депутат Европейского парламента, генерал Рихо Террас пояснил: «Наши границы тоже не имеют осязаемой инфраструктуры. В это нужно очень срочно инвестировать». Самые большие сухопутные участки границы находятся на юго-востоке Эстонии.
Перейти границу можно по льду или вплавь
Член Пыльваского волостного собрания Игорь Таро рассказал, как рубежи отечества выглядели до 2021 года. «Наша юго-восточная граница – это просто полоса в лесу, но она не везде пригодна для пересечения. Много болот, через которые не пройти. Переходят границу в местах расположения старых дорог, которые соединяли сетуские деревни еще во время Первой республики, – рассказал Таро. – Когда появилась государственная граница, то на эти дороги установили какие-то препятствия.
Однако тут нужно учитывать, что сухопутная граница Эстонии с Россией – это меньше 100 километров лесов и болот. Большая часть государственной границы проходит по воде: по морю в Финском заливе, по реке Нарова и по озерам – Чудскому и Теплому. Озера зимой замерзают. Был случай, когда человек сбежал из России на «Жигулях», просто разогнавшись на льду. Тем не менее водная преграда считается более трудной для пересечения (см. Комментарий). «Это был исключительный случай, когда про ехали по льду, – говорит Таро. – Для массовых переходов она не годится. В России для выхода на лед нужно регистрироваться. Рыбаки должны позвонить в то время, когда они на берег прибыли или хотят выходить на озеро. Если ты на лодке хочешь находиться в приграничной зоне, то ты тоже должен регистрироваться. И погранохрана в России есть, и пограничники смотрят на радар».
По словам Игоря, вода в качестве пути для незаконного пересечения связана с повышенным риском в сравнении с сушей. Люди проваливаются под лед, тонут. «Теплое озеро, конечно, нормально замерзает почти каждый год. Всегда есть периоды, когда можно выезжать на лед на машинах, – пояснил Таро. – Но это только зимой, и то лишь в определенный период».
Пограничники видят на воде все и везде
Министр Лаури Ляэнеметс объяснил на инфочасе в Рийгикогу, что Чудское озеро по всей его поверхности со стороны Эстонии обеспечено радарами и камерами наблюдения. Для улучшения качества наблюдения за озером запланировано установить еще больше камер. С техникой для наблюдения Эстонии помогают Соединенные Штаты.
«Что касается Наровы, то на реке до сих пор было шесть оборудованных позиций для наблюдения, – пояснил министр. – В Нарва-Йыэсуу установлен радар для наблюдения на море. На реке Нарове будут размещены еще 15 новых радаров и камер». По словам Ляэнеметса, правительство одобрило строительство противодроновой станции между Нарвой и Нарва-Йыэсуу.
По мнению Игоря Таро, и стену строить, и укреплять береговую погранохрану нужно, поскольку сегодня уже невозможно рассчитывать на российских пограничников. «Раньше между эстонскими пограничниками и коллегами с той стороны существовало сотрудничество, – рассказывает Таро. – Понятно, что нелегалы ходили преимущественно с российской стороны на эстонскую. Это были не только россияне, но в основном граждане дальних стран. Вьетнама, например». Эти люди просто использовали Россию как транзитную страну. Теперь риски возросли. По словам Таро, эти нелегалы не просто так в Россию попадают.
«Транзит через Россию обеспечивает организованная преступность, которая на международном уровне эти коридоры поддерживает. И совершенно очевидно, что с российской стороны ФСБ крышует все это дело, – считает Таро. – Даже в мирное время в России очень строгий режим в приграничной зоне. Там на 20 километров невозможно подъехать без того, чтобы у тебя там документы не спросили. Я там бывал журналистом, я по своему опыту знаю. А тут возят этих нелегальных мигрантов, они как-то свободно подходят к границе, и никто их вроде как не замечает».
Не надо печалиться
ЯАНУС РАХУМЯГИ, владелец компании ESC Global Security (судовая охрана и борьба с пиратами)
Охрана границ на разных земных поверхностях имеет свою специфику. На водоемах охрану можно обеспечивать с помощью разных радарных систем. Препятствий тому немного, поскольку водоем – открытое пространство. Вообще пересекать границу в открытом пространстве труднее всего, неважно, по поверхности озера или даже под водой. Какие средства технические сейчас есть у Эстонии на воде, я не могу комментировать, но не сомневаюсь, что с учетом развития нашей погранслужбы эти вопросы были хорошо продуманы. Так что насчет Чудского и Теплого озера я бы сильно не переживал.
Вот если возникнет кризис, когда через границу массово хлынут мигранты, то это уже совсем другой режим охраны границ по сравнению с обычной охраной от единичных незаконных переходов. Технологических решений недостаточно. Если возникает массовый наплыв людей к границам – это касается озер и рек, то тут действуют те же правила, что и на Средиземном море. Особой разницы нет. Тут нужно либо препятствовать наплыву мигрантов и держать их на расстоянии от границ, либо помогать перебраться. Это решение принимают, если мигранты нуждаются в помощи и возможна гуманитарная катастрофа. Разумеется, для препятствования массовому нелегальному наплыву первое средство – это физические барьеры. Стена, допустим. Сегодня, когда мы уже видели примеры таких ситуаций в других странах, строительство физических преград абсолютно разумно.
Сотрудничество с РФ стало намного скромнее, чем в прежние времена
Министерство внутренних дел прокомментировало обстановку на границе: «Наша граница – это не только граница Эстонии, но и внешняя граница Евросоюза, поэтому мы несем ответственность за безопасность всей Европы. Длина нашей сухопутной границы с Россией составляет 135,6 километров. Уже готова стена на участке длиной 23,5 километра. На двух участках еще ведутся строительные и проектные работы. Стену не будут строить на участке длиной 14,5 км, где местность очень заболоченная. Надеемся завершить строительство сухопутной границы в 2025 году.
Отдельные планы действий разработаны на случай массового прибытия беженцев со стороны России. Пограничная инфраструктура позволит управлять движением беженцев и дает хороший обзор ситуации на границе.
Приграничное сотрудничество Эстонии и России ранее происходило через пограничное представительство. Сейчас оно очень скромное, и оснований для его улучшения в будущем нет.
Участки границы с естественными преградами (реки, озера, болота), оборудуются средствами наблюдения для передачи инфомации и принятия оперативных мер. Посты наблюдения на Чудском озере активно оснащаются дополнительными камерами. Дело в том, что холодной зимой в узких местах озера можно быстро перейти с одного берега на другой. Поэтому для охраны восточной границы PPA использует также беспилотные летательные аппараты.
После начала войны в Украине для охраны восточной границы были привлечены дополнительные патрули, усилен контроль на пограничных пунктах. Больше внимания стало уделяться проверке на основе данных профиля. Кроме того, Эстония ограничила выдачу виз гражданам России».