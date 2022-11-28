Граница закрывается: на российских пограничников надежды больше нет

«Транзит через Россию обеспечивает организованная преступность, которая на международном уровне эти коридоры поддерживает. И совершенно очевидно, что с российской стороны ФСБ крышует все это дело, – считает Таро. – Даже в мирное время в России очень строгий режим в приграничной зоне. Там на 20 километров невозможно подъехать без того, чтобы у тебя там документы не спросили. Я там бывал журналистом, я по своему опыту знаю. А тут возят этих нелегальных мигрантов, они как-то свободно подходят к границе, и никто их вроде как не замечает».

Не надо печалиться

ЯАНУС РАХУМЯГИ, владелец компании ESC Global Security (судовая охрана и борьба с пиратами)

Охрана границ на разных земных поверхностях имеет свою специфику. На водоемах охрану можно обеспечивать с помощью разных радарных систем. Препятствий тому немного, поскольку водоем – открытое пространство. Вообще пересекать границу в открытом пространстве труднее всего, неважно, по поверхности озера или даже под водой. Какие средства технические сейчас есть у Эстонии на воде, я не могу комментировать, но не сомневаюсь, что с учетом развития нашей погранслужбы эти вопросы были хорошо продуманы. Так что насчет Чудского и Теплого озера я бы сильно не переживал.

Вот если возникнет кризис, когда через границу массово хлынут мигранты, то это уже совсем другой режим охраны границ по сравнению с обычной охраной от единичных незаконных переходов. Технологических решений недостаточно. Если возникает массовый наплыв людей к границам – это касается озер и рек, то тут действуют те же правила, что и на Средиземном море. Особой разницы нет. Тут нужно либо препятствовать наплыву мигрантов и держать их на расстоянии от границ, либо помогать перебраться. Это решение принимают, если мигранты нуждаются в помощи и возможна гуманитарная катастрофа. Разумеется, для препятствования массовому нелегальному наплыву первое средство – это физические барьеры. Стена, допустим. Сегодня, когда мы уже видели примеры таких ситуаций в других странах, строительство физических преград абсолютно разумно.