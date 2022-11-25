Не пропустите: на Ратушной площади будет зажжена первая свеча адвента

На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи Адвента выступят хоры Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: камерный хор прихода Святого Духа, камерный хор Домского собора Laudate Dominum и певцы мужского хора прихода Яани и мужского ансамбля молитвенного дома на улице Харку, концертный хор прихода Каарли, смешанный хор прихода Яани и камерный хор Activa, камерный хор прихода Пеэтели, а также Таллиннский камерный хор под управлением Вельо Рейера, Пяртеля Тоомпере и Эве Падар. Церемонию проведет Прийт Вольмер.

Главная елка столицы привезена в этом году из волости Ания, из поселка Мустйыэ. Она была установлена на Ратушной площади 17 ноября. Сегодня в 18 часов состоится открытие Таллиннской рождественской ярмарки и огни на елке будут зажжены.