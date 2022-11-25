Иран в отчаянной борьбе на последних минутах закатил два гола валлийцам

Уже в первом тайме иранцы начали серьезно прессинговать валлийцев и на 16-й минуте забили первый гол. Правда, радость была недолгой - офсайд.

Второй тайм по накалу драматичен. Иранскому нападающему Сердару Азмуну жутко сводит ноги, он практически не может играть – проблемы начались еще в первом тайме, но во втором стало ясно, что ему хуже. Однако, несмотря на боль, он творит чудеса – в самом начале второго тайма он в течение минуты сумел дважды атаковать ворота валлийцев, но оба раза мяч прилетал в штангу. На 68-й минуте Азмуна все-таки заменили.

На 73-й минуте опять опаснейший момент от сборной Ирана – вратарь валлийцев едва сумел отразить мяч.

И на 83-й минуте первая на этом турнире красная карточка - Уэйн Хеннесси, вратарь валлийцев покидает поле. (Хеннесси выбежал из ворот и жёстко влетел в убежавшего в контратаку Тареми).

И на 8-й минуте дополнительного времени Иран все-таки сделал это - закатил свой заслуженный гол валлийцам. Автор - Рузбех Чешми.