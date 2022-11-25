Финляндия ввела санкции против российских собак

Проживающая в Хельсинки россиянка Марина Андреянова – хозяйка белого померанского шпица, которому недавно исполнился 1 год и 9 месяцев. Патрик родился в российском Калининграде, однако большую часть жизни прожил в Финляндии, куда его перевезли в июле прошлого года. Породистый шпиц уже был зарегистрирован в Российской Кинологической Федерации, и теперь Марина хотела сделать ему документы в Финляндии.

«Я хотела зарегистрировать Патрика в финской базе данных [Ассоциации кинологов], чтобы было возможно оформить для него страховку, участвовать с ним в выставках собак, и, вероятно, разводить. А также чтобы информация о нем была доступна для всех в базе данных», – рассказала Новостям Yle хозяйка.

По ее словам, в Ассоциации кинологов Финляндии до этого ее заверяли, что с регистрацией Патрика не должно возникнуть никаких проблем – нужно заполнить бумаги и принести оригинал регистрации из России. Из-за прерванного почтового сообщения с РФ документы Патрика пришлось переправлять через знакомых, которые летели в Турцию. Когда в ноябре все бумаги были на руках у Марины, она обратилась в отделение кинологического клуба в Эспоо, где ее ждал неприятный сюрприз. Патрика отказались регистрировать.

«Никакого обоснования не последовало. Сперва мне сказали, что собака не зарегистрирована в системе. Я попросила показать мне конкретное сообщение, которое выдает система при вводе регистрационных данных. Мне отказали», – рассказала Марина.