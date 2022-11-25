Владельцы привезенных из России породистых собак столкнулись со сложностями при регистрации питомцев в Ассоциации кинологов Финляндии. При этом со следующего года в местный реестр должны быть внесены все собаки вне зависимости от места рождения, пишет Yle.
Финляндия ввела санкции против российских собак
Проживающая в Хельсинки россиянка Марина Андреянова – хозяйка белого померанского шпица, которому недавно исполнился 1 год и 9 месяцев. Патрик родился в российском Калининграде, однако большую часть жизни прожил в Финляндии, куда его перевезли в июле прошлого года. Породистый шпиц уже был зарегистрирован в Российской Кинологической Федерации, и теперь Марина хотела сделать ему документы в Финляндии.
«Я хотела зарегистрировать Патрика в финской базе данных [Ассоциации кинологов], чтобы было возможно оформить для него страховку, участвовать с ним в выставках собак, и, вероятно, разводить. А также чтобы информация о нем была доступна для всех в базе данных», – рассказала Новостям Yle хозяйка.
По ее словам, в Ассоциации кинологов Финляндии до этого ее заверяли, что с регистрацией Патрика не должно возникнуть никаких проблем – нужно заполнить бумаги и принести оригинал регистрации из России. Из-за прерванного почтового сообщения с РФ документы Патрика пришлось переправлять через знакомых, которые летели в Турцию. Когда в ноябре все бумаги были на руках у Марины, она обратилась в отделение кинологического клуба в Эспоо, где ее ждал неприятный сюрприз. Патрика отказались регистрировать.
«Никакого обоснования не последовало. Сперва мне сказали, что собака не зарегистрирована в системе. Я попросила показать мне конкретное сообщение, которое выдает система при вводе регистрационных данных. Мне отказали», – рассказала Марина.
Она завила, что пока не знает, что будет делать дальше. По ее словам, ей нужно время, чтобы «переварить» произошедшее. «Вся ситуация выглядит невероятно абсурдно и в то же время очень обидно. Это же собака!» – недоумевает Марина.
В Ассоциации кинологов рассказали Новостям Yle, что санкции против собак из России действительно были введены. «Регистрация собак, зарегистрированных в России и Беларуси, приостановлена с 15 марта 2022 года», – подтвердил председатель правления Харри Лехконен.
На сайте клуба указано, что решение вызвало ряд вопросов, так как в Финляндию привозят много собак, особенно из России. По словам Лехконена, после начала военных действий в Украине подобные санкции ввели и многие другие кинологические ассоциации в разных странах. Например, британский The Kennel Club также перестал регистрировать привезенных из России и Беларуси собак.
Регистрация собак со следующего года станет обязательной
В следующем году каждая собака в Финляндии должна быть внесена в новый реестр Агентства продовольственной безопасности, который получил название koirarekisteri. Главный инспектор отдела защиты и идентификации животных Терхи Яаскеляйнен рассказала Новостям Yle, что их ведомство не будет ограничивать регистрацию в реестре.
«Если собака ввозится в страну для постоянного проживания, ее данные должны быть внесены в koirarekisteri через четыре недели после приезда, независимо от страны происхождения. Все собаки, ввезенные в Финляндию на постоянной или временной основе на срок более трех месяцев, должны быть зарегистрированы, независимо от национальности их владельца и страны происхождения собаки», – сообщила главный инспектор.
По ее словам, владелец может сделать это электронно, если у него есть финское удостоверение личности или доступ к онлайн-банкингу. Кроме того, заявление можно подать и через обычную форму оказания услуг. Яаскеляйнен также добавляет, что домашних питомцев нужно регистрировать в Финляндии, даже если им поставили чип в другой стране.