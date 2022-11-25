Обвиненный в антигосударственной деятельности Сергей Середенко обжаловал приговор: судебное заседание будет открытым

По версии следствия, Середенко с 2009 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов: в том числе передавал информацию и публиковал в сотрудничестве с ними статьи с утверждениями о массовой дискриминации русскоязычного населения и разжигании в стране русофобии. Взамен он якобы получил имущество на сумму не менее пяти тысяч евро.