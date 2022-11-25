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Обвиненный в антигосударственной деятельности Сергей Середенко обжаловал приговор: судебное заседание будет открытым

rus.postimees.ee
Обвиненный в антигосударственной деятельности Сергей Середенко обжаловал приговор: судебное заседание будет открытым
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Сергей Середенко.
Сергей Середенко. Фото: Postimees

Юрист и общественный деятель Сергей Середенко, который 22 сентября получил пять с половиной лет тюрьмы по делу об антигосударственной деятельности, обжаловал обвинительный приговор в Таллиннском окружном суде.

Апелляция будет рассмотрена 9 декабря, а само судебное заседание будет открытым, об этом сообщила Rus.ERR пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

По версии следствия, Середенко с 2009 года сознательно установил и поддерживал отношения против Эстонской Республики с семью лицами, действующими в интересах и от имени российских госорганов: в том числе передавал информацию и публиковал в сотрудничестве с ними статьи с утверждениями о массовой дискриминации русскоязычного населения и разжигании в стране русофобии. Взамен он якобы получил имущество на сумму не менее пяти тысяч евро.

Сам Сергей Середенко, который находится под стражей с марта 2021 года, не признал себя виновным.

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