В субботу российские эмигранты организуют в Таллинне митинг против террористического режима Путина и закупки энергоресурсов у России. После акции состоится паблик-ток с политиком и оппозиционным экс-депутатом Заксобрания Петербурга Максимом Резником.
В Таллинне пройдет митинг «Русских против войны»: закупки энергоресурсов у путинского режима надо прекратить
Участники соберутся 26 ноября в 14:00 у Посольства РФ в Эстонии (Пикк, 19). Приуроченный к акции паблик-ток начнется в 16:00 по адресу Тоом-Кооли, 1. Организаторы мероприятий – Reforum Space Tallinn и Russians Against War Estonia.
Они выступают за учреждение трибунала над Путиным и всеми пособниками его террористического режима и собираются, чтобы призвать к прекращению закупки энергоресурсов у путинского режима и напомнить о необходимости материальной помощи Украине в связи с намеренным уничтожением энергетической инфраструктуры из-за массированных обстрелов. По мнению организаторов, проблемы энергетического кризиса не должны решаться посредством укрепления сотрудничества с диктаторами.
«Мы часто слышим, что митинги, тем более за границей, ничего не могут изменить. Но именно это мы слышали много лет от тех, кто на митинги не ходил и думал, посмеиваясь над протестующими, что их это не коснется. Ну вот, теперь это коснулось каждого. И сейчас, где бы вы ни были и чем бы не занимались, оставаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит – это так же преступно, как и поддерживать войну», – так руководители Reforum Space Tallinn прокомментировали важность митинга.
Паблик ток с оппозиционным политиком станет логическим продолжением акции протеста, в которой он сам примет участие как спикер. По данным «Новой Газеты», экс-депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник – один из самых жестких критиков политики губернатора Александра Беглова. Из-за трансляции своих оппозиционных взглядов он сталкивался с травлей со стороны СМИ, аффилированных с Пригожиным и Бегловым, слежкой и сфабрикованным уголовным делом о хранении наркотиков. Он сможет побеседовать с гостями о своем двадцатилетнем опыте политики в России, избрании в законодательное собрание, его успешных законопроектных инициативах и возможных вариантах развития будущего в РФ. Для участия необходимо заполнить форму регистрации.