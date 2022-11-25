Сольман: повышение зарплат учителям может обернуться серьезными проблемами

«Правительство приняло решение поднять заработную плату учителей на 24 процента, что было необходимо для обеспечения прироста численности учителей и продолжения качественного образования. Это, однако, по понятным причинам ставит в затруднительное положение местные органы власти, которые, как ожидается, обеспечат аналогичную надбавку к зарплате воспитателей дошкольного образования», – сказала министр Сольман. Об этом BNS сообщила пресс-служба аппарата министра.

«С другой стороны, в стране в целом сейчас сложная экономическая ситуация в первую очередь из-за роста цен на энергоносители. Точно так же, как резко возросли расходы жителей на электроэнергию и все остальное, так же заметно увеличились расходы и государства, местных органов власти», – отметила Сольман.

«Мы понимаем, что из-за неожиданного увеличения статьи расходов бюджеты местных самоуправлений оказались на грани своих возможностей или вот-вот потерпят крах, и найти дополнительные деньги на повышение заработной платы воспитателям дошкольного образования или воспитателям детских садов будет нелегко. Отсрочка запланированных инвестиций может помочь в некоторых самоуправлениях, но это не универсальная волшебная палочка», – признала министр Сольман.