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Кинолог ⟩ Три причины, по которым собаки нападают на людей

Айво Обликас
, кинолог
Три причины, по которым собаки нападают на людей
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Овчарка.
Овчарка. Фото: anjajuli/Shutterstock
  • Собаки нападают, потому что их пытаются воспитывать, как детей
  • Нападения собак почти не имеют последствий из-за равнодушия владельцев
  • Во время коронакризиса люди завели огромное количество собак

Полгода назад недалеко от моего дома две собаки выбежали за ограду своего участка и напали на прохожего. Последствия были настолько серьезными, что человеку пришлось почти неделю провести в больнице.

Со мной связалась «Актуальная камера» с просьбой объяснить, почему такое случается. Я сначала отказывался, потому что общество не слышит мои комментарии. Но телевизионщики настаивали, и тогда я сказал, что в ближайшее время число нападений заметно увеличится. Прошло всего несколько месяцев, и опять произошло нападение, окончившееся трагедией. И опять со мной связались и попросили прокомментировать. Я пошел на передачу «Утро с Ану», где все точь-в-точь повторилось. Ведущие говорили, что люди теперь сделают выводы, а я утверждал, что все останется по-прежнему.

И вот опять – уже третий раз за полгода – со мной связались и спросили, почему собаки такие плохие, что напали на человека. Я понимаю, что общество не хочет ничего слышать. Но снова повторю: нападения собак в ближайшее время продолжатся. И вот почему.

Нынешняя ситуация не возникла в одночасье. Ее причины не исчезли, они по-прежнему влияют на положение дел. Давайте разберем их.

Первая причина в том, что появилось огромное число людей, для которых собаки – что-то вроде детей. Мы всегда были тесно связаны с землей, и это помогало в общении с собаками. Но сейчас эта связь системно уничтожается, и люди перестали относиться к собакам адекватно. Кругом предлагаются «курсы по обучению мягким методам бесконфликтного обращения с животными». Их основная идея состоит в том, что к собаке следует относиться, как к члену семьи, как к человеку.

Чтобы обучить собаку правилам, по которым мы живем, для начала ей надо эти правила показать. А когда она их исполняет – премировать. Собаки – вид, в корне отличающийся от человека, и общаться с собакой надо на собачьем языке. То есть дать собаке обратную связь, когда нас что-то не устраивает. Большинству собак достаточно нейтрального «нет», но встречаются и более доминантные особи, до которых тоже как-то надо донести это «НЕТ».

У людей есть разные умения. Один ловко управляет трактором, другой – легковым автомобилем. Также и с собаками. Если сильным и упрямым собакам не дать понять в раннем возрасте, что именно запрещено, они вырастут в уверенности, что их поведение всех устраивает.

А когда они достигнут определенного возраста, то будут вести себя так, как считают нужным. Они нападут на прохожего, так как тот зашел на их территорию (а она не всегда ограничивается участком) или повел себя нелогично с собачьей точки зрения. Ведь владелец никогда не говорил, что так делать нельзя.

Я не призываю к жестокому обращению с собаками. Нужно просто понимать, что собаки – не люди, и нам следует вести себя с ними, учитывая их природу.

Какое-то время назад в Интернете распространилось видео, на котором человек идет с крупной собакой по улице, и вдруг эта собака агрессивно рвется к забору. Владелец сильно дергает поводок. За это он получил волну ненависти в комментариях. Другие владельцы собак писали, что такого человека надо посадить в тюрьму или, по меньшей мере, лишить права содержать собак. Я читал и только качал головой.

Всего неделю назад я разговаривал с опытным собаководом. Он жаловался, что собака очень плохо вела себя на выставке. Мне эта проблема показалась незначительной. Однако собеседник сказал, что не может корректировать поведение своего питомца, поскольку на него будут смотреть как на живодера. А речь шла всего-то о том, чтобы одернуть собаку! Человек не решался сделать это даже на тренировке, чтобы на него сразу не повесили оскорбительный ярлык.

Еще пример из Сети: на лесной дорожке кто-то сталкивается с собакой, которая мешает пройти. Хозяин собаки кричит и замахивается на питомца. Надо ли говорить, что ему тут же устроили обструкцию в комментариях? Но если собака плохо себя ведет, а хозяин на это не реагирует, плохое поведение будет усугубляться. Не накричит хозяин на собаку – и она в следующий раз кого-нибудь укусит. И как поступить? Дать укусить кого-то и потом усыпить?

Так называемый «новый образ мышления» укореняет в обществе восприятие собак как детей и пропагандирует их свободное воспитание. Собакам позволяют делать все, что они захотят. Считается, что они счастливы. Хотя если у собак нет понятных им рамок, это лишь увеличивает их неуверенность, что в какой-то момент может вылиться в агрессию.

Ко мне за последний год массово обращались напуганные хозяева ретриверов. Они не знают, что делать со своими годовалыми собаками. Те показывают зубы и нападают. И таких обращений намного больше, чем, например, 20 лет назад, когда владельцы таких пород четко знали, что они квалифицируются как опасные.

Это предупредительный сигнал. Если такие собаки демонстрируют агрессию, значит ситуация крайне запущена. Несколько владельцев рассказали мне, что заплатили большие деньги и прошли обучение, где их утонченно учили добиваться желаемого поведения лаской и едой, игнорируя растущую проблему.

Еще одна причина нападения собак – в равнодушии людей. Они гуляют со своими питомцами без поводка, и их совершенно не волнует, мешает ли кому-то их собака. И конечно же, собака, которая кусает человека, всегда делает это «впервые в жизни». По крайней мере, так утверждают владельцы. Пару раз меня кусали случайные собаки, и каждый раз это было «впервые».

Равнодушие проявляет и городское самоуправление, которое вроде было написало правила содержания животных, но совершенно не контролирует их выполнение. А когда собака хватает прохожего за рукав дорогого пальто, ему советуют обращаться в полицию. То есть ты, пострадавший, должен преодолеть множество бюрократических преград в надежде, что когда-то тебе возместят ущерб. Но гарантий нет.

Ответим честно: если рекомендованная скорость движения – 90 километров в час, но никто это ее контролирует, многие ли автовладельцы будут соблюдать эти правила?

Наконец, собак стало просто много. Люди завели огромное количество собак во время коронакризиса. В Эстонии никогда не было столько собак. И большинство из них именно сейчас достигает возраста, когда им нравится утверждать свой статус. А это означает – стычки, нападения, укусы и другие травмы.

И причина нападений – не в породе собаки или ее беспородности, а в неумелом или попросту отсутствующем участии владельца.

Между тем, я постоянно наблюдаю, что люди, занимающиеся собаками, хотят запретить использование обучающих и воспитательных средств, потому что они для собак опасны! Например, советуют использовать для прогулок шлейку как самое надежное средство. Бедные люди – будущие жертвы нападения большой собаки, которую владелец попытается удержать на шлейке! Тогда и поводки для собак надо запретить, ведь ими можно причинить собакам боль! Не говоря уже о поводках-рулетках, которыми собачки с разбегу могут повредить себе шею при резком торможении.

Мир от этих запретов точно не станет лучше, зато для коррекции поведения собак определенного типа будет еще меньше способов и эффективных инструментов.

Я смотрю на происходящее и действительно не понимаю: почему общество в шоке, когда собака нападает на кого-то? Ведь общество само же и внедряет такое воспитание, чтобы собаки развивали в себе агрессию и склонность к нападению!

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