Кинолог ⟩ Три причины, по которым собаки нападают на людей

Чтобы обучить собаку правилам, по которым мы живем, для начала ей надо эти правила показать. А когда она их исполняет – премировать. Собаки – вид, в корне отличающийся от человека, и общаться с собакой надо на собачьем языке. То есть дать собаке обратную связь, когда нас что-то не устраивает. Большинству собак достаточно нейтрального «нет», но встречаются и более доминантные особи, до которых тоже как-то надо донести это «НЕТ».

У людей есть разные умения. Один ловко управляет трактором, другой – легковым автомобилем. Также и с собаками. Если сильным и упрямым собакам не дать понять в раннем возрасте, что именно запрещено, они вырастут в уверенности, что их поведение всех устраивает.

А когда они достигнут определенного возраста, то будут вести себя так, как считают нужным. Они нападут на прохожего, так как тот зашел на их территорию (а она не всегда ограничивается участком) или повел себя нелогично с собачьей точки зрения. Ведь владелец никогда не говорил, что так делать нельзя.

Я не призываю к жестокому обращению с собаками. Нужно просто понимать, что собаки – не люди, и нам следует вести себя с ними, учитывая их природу.