Кинолог ⟩ Три причины, по которым собаки нападают на людей

Это предупредительный сигнал. Если такие собаки демонстрируют агрессию, значит ситуация крайне запущена. Несколько владельцев рассказали мне, что заплатили большие деньги и прошли обучение, где их утонченно учили добиваться желаемого поведения лаской и едой, игнорируя растущую проблему.
Еще одна причина нападения собак – в равнодушии людей. Они гуляют со своими питомцами без поводка, и их совершенно не волнует, мешает ли кому-то их собака. И конечно же, собака, которая кусает человека, всегда делает это «впервые в жизни». По крайней мере, так утверждают владельцы. Пару раз меня кусали случайные собаки, и каждый раз это было «впервые».
Равнодушие проявляет и городское самоуправление, которое вроде было написало правила содержания животных, но совершенно не контролирует их выполнение. А когда собака хватает прохожего за рукав дорогого пальто, ему советуют обращаться в полицию. То есть ты, пострадавший, должен преодолеть множество бюрократических преград в надежде, что когда-то тебе возместят ущерб. Но гарантий нет.
Ответим честно: если рекомендованная скорость движения – 90 километров в час, но никто это ее контролирует, многие ли автовладельцы будут соблюдать эти правила?
Наконец, собак стало просто много. Люди завели огромное количество собак во время коронакризиса. В Эстонии никогда не было столько собак. И большинство из них именно сейчас достигает возраста, когда им нравится утверждать свой статус. А это означает – стычки, нападения, укусы и другие травмы.