Президент Литвы: Россия будет побеждена, эту войну остановят

«Страны, веками жившие по соседству с Россией, как никто другой знают, что агрессора нельзя остановить уступками, нужно продолжать применять санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны», – сказал Науседа в пятницу в Каунасе на пресс-конференции с главами Латвии, Польши и Румынии.

Он подчеркнул, что Беларусь также должна ощутить на себе последствия своего участия в войне.

«Россия будет побеждена, их агрессивная война будет остановлена», — заявил президент Литвы.

Он призвал Запад активнее поддерживать Украину.