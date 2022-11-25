Запад должен стремиться к тому, чтобы у Кремля не осталось ресурсов для продолжения войны в Украине, считает президент Гитанас Науседа.
Президент Литвы: Россия будет побеждена, эту войну остановят
«Страны, веками жившие по соседству с Россией, как никто другой знают, что агрессора нельзя остановить уступками, нужно продолжать применять санкции: у Кремля не должно остаться ресурсов для продолжения этой войны», – сказал Науседа в пятницу в Каунасе на пресс-конференции с главами Латвии, Польши и Румынии.
Он подчеркнул, что Беларусь также должна ощутить на себе последствия своего участия в войне.
«Россия будет побеждена, их агрессивная война будет остановлена», — заявил президент Литвы.
Он призвал Запад активнее поддерживать Украину.
«Надо усилить поддержку Украины: системами противовоздушной обороны, вооружениями, военной техникой, зимним обмундированием - всем, чего украинцы попросят. Мы должны найти способ поставить это, потому что именно так они могут победить агрессора, то есть, так мы все можем победить», - сказал Науседа.