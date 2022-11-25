Кто сможет получить ВНЖ в Эстонии, а кого оставят за дверью? Правительство приняло решение по квоте на 2023 год

«С 1 января вступает в силу изменение Закона об иностранцах, позволяющее ходатайствовать о выдаче вида на жительство тем людям, кто только что по меньшей мере девяти месяцев подряд работал в Эстонии на основании краткосрочной рабочей регистрации. Эти ходатайства можно будет подавать с января. Советуем иностранцам сделать осознанный выбор, ходатайствовать ли о виде на жительство на основании иммиграционной квоты или в соответствии со вступающим в силу изменением закона, поскольку два ходатайства о виде на жительство одновременно PPA в производство не принимает», – добавила Валк.

Существенная информация для работодателей и прибывающих на работу иностранцев:

• Подача первичного ходатайства о виде на жительство не дает иностранцу законного основания для пребывания в Эстонии. Если виза или иное основание для пребывания иностранца заканчивается раньше, чем будет принято решение по ходатайству о виде на жительство, иностранцу придется покинуть Эстонию и ожидать решения в государстве своего проживания. В таком случае может возникнуть необходимость проинформировать ДППО и изменить в ходатайстве место получения вида на жительство, если изначально в качестве места получения документа была отмечена Эстония.

• В отношении граждан России и Беларуси по-прежнему действует установленная Правительством Республики санкция, и им не выдается вид на жительство для работы и предпринимательства.

• При подаче ходатайства о выдаче вида на жительство бронирование времени для иностранца обязательно: бронирование не предназначено для работодателя, работодатель не может использовать его для другого работника.

• Бронирование действует только для того человека, на имя которого оно сделано. На основании бронирования на имя другого человека ходатайства не принимаются.

• Сделанное бронирование нельзя позже изменить: если человек не может прийти в запланированное время, следует отменить бронирование и назначить новое время.

• Через некоторое время отмененное бронирование снова открывается в календаре для всех.

• Дополнительную информацию можно получить у консультантов ДППО по вопросам миграции: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad.

Если ваше ходатайство не подпадает под иммиграционную квоту, но у вас заканчивается основание для пребывания в стране, и вы не можете забронировать время для представления ходатайства, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом полиции и пограничной охраны.