С утра понедельника, 28 ноября, можно забронировать время на декабрь для представления ходатайства о виде на жительство по работе на основании миграционной квоты на 2023 год, сообщает пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны (PPA).
Кто сможет получить ВНЖ в Эстонии, а кого оставят за дверью? Правительство приняло решение по квоте на 2023 год
Для подачи ходатайства о виде на жительство в PPA время следует забронировать на сайте https://broneering.politsei.ee/.
Кроме бюро обслуживания PPA, ходатайства о виде на жительство можно подать и в посольствах Эстонии, для этого следует предварительно проконсультироваться с посольством. Ходатайствующие о продлении вида на жительство, у которых за последние шесть лет брали отпечатки пальцев в PPA, могут представлять ходатайства также по почте или по электронной почте.
Согласно решению правительства, иммиграционная квота на 2023 год составляет 1307 человек и распределяется по сферам деятельности следующим образом:
• 600 срочных видов на жительство для работы в сфере обрабатывающей промышленности;
• 200 срочных видов на жительство для работы в строительстве;
• 100 срочных видов на жительство для работы в сфере перевозок и складирования;
• 5 срочных видов на жительство для предпринимательства;
• 5 срочных видов на жительство на основании зарубежного договора;
• 19 срочных видов на жительство для творческих работников;
• 30 срочных видов на жительство для профессиональной деятельности в качестве спортсмена, тренера, спортивного судьи или спортивного работника по приглашению союза соответствующего вида спорта;
• 35 срочных видов на жительство для профессиональной деятельности журналистов, аккредитованных Министерством иностранных дел.
Остальная часть иммиграционной квоты на 2023 год, т.е. 313 срочных видов на жительство, остается для свободного распределения. «Если ходатайство иностранца о виде на жительство не подпадает под вышеперечисленные сферы распределения, следует учитывать, что эти ходатайства входят в число видов на жительство, предназначенных для свободного распределения», – сказала комиссар бюро идентификации и статуса PPA Лийз Валк.
«С 1 января вступает в силу изменение Закона об иностранцах, позволяющее ходатайствовать о выдаче вида на жительство тем людям, кто только что по меньшей мере девяти месяцев подряд работал в Эстонии на основании краткосрочной рабочей регистрации. Эти ходатайства можно будет подавать с января. Советуем иностранцам сделать осознанный выбор, ходатайствовать ли о виде на жительство на основании иммиграционной квоты или в соответствии со вступающим в силу изменением закона, поскольку два ходатайства о виде на жительство одновременно PPA в производство не принимает», – добавила Валк.
Существенная информация для работодателей и прибывающих на работу иностранцев:
• Подача первичного ходатайства о виде на жительство не дает иностранцу законного основания для пребывания в Эстонии. Если виза или иное основание для пребывания иностранца заканчивается раньше, чем будет принято решение по ходатайству о виде на жительство, иностранцу придется покинуть Эстонию и ожидать решения в государстве своего проживания. В таком случае может возникнуть необходимость проинформировать ДППО и изменить в ходатайстве место получения вида на жительство, если изначально в качестве места получения документа была отмечена Эстония.
• В отношении граждан России и Беларуси по-прежнему действует установленная Правительством Республики санкция, и им не выдается вид на жительство для работы и предпринимательства.
• При подаче ходатайства о выдаче вида на жительство бронирование времени для иностранца обязательно: бронирование не предназначено для работодателя, работодатель не может использовать его для другого работника.
• Бронирование действует только для того человека, на имя которого оно сделано. На основании бронирования на имя другого человека ходатайства не принимаются.
• Сделанное бронирование нельзя позже изменить: если человек не может прийти в запланированное время, следует отменить бронирование и назначить новое время.
• Через некоторое время отмененное бронирование снова открывается в календаре для всех.
• Дополнительную информацию можно получить у консультантов ДППО по вопросам миграции: https://www.politsei.ee/et/migratsiooninoustajad.
Если ваше ходатайство не подпадает под иммиграционную квоту, но у вас заканчивается основание для пребывания в стране, и вы не можете забронировать время для представления ходатайства, пожалуйста, свяжитесь с Департаментом полиции и пограничной охраны.