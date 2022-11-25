В среду, 16 ноября, произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний ребенок. Полиция просит помощи свидетелей.
В Таллинне автомобиль сбил ребенка и скрылся: полиция ищет очевидцев
В Таллинне автомобиль сбил ребенка и скрылся: полиция ищет очевидцев
Согласно поступившему в полицию заявлению, авария произошла 16 ноября около 18:50 на пешеходном переходе на пересечении улиц Пинна и Пунане в Таллинне. По предварительным данным, ребенок шел в сторону ласнамяэского спортхолла, и на пешеходном переходе на него наехал темный фургон, который свернул с улицы Пунане на улицу Пинна. Автомобиль скрылся с места происшествия. Ребенок в результате столкновения пострадал.
Для выяснения точных обстоятельств ДТП полиция просит помощи очевидцев. Свидетелей просят писать на адрес электронной почты: pohja.lmt@politsei.ee.