В Тарту по адресу Юликооли, 17 начал работу украинский информационный центр, где координаторы отдела социальной поддержки населения и здравоохранения Тартуской городской управы оказывают помощь и предоставляют консультации военным беженцам.
В Тарту открылся украинский информационный центр
По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, инфоцентр ставит своей целью обеспечить военным беженцам всю необходимую поддержку в одном месте. «Задача координаторов заключается в оказании помощи прибывшим в Тарту военным беженцам и в координации необходимых для этого действий с партнерами», – сказал Леэс.
В обязанности координаторов входит консультирование людей по справочному телефону и на месте, посредничество в предоставлении информации и деятельности организаций и инициатив, оказывающих помощь военным беженцам, координация в обучении эстонскому языку, поддержка военных беженцев при использовании электронных решений, обмен информацией о предназначенных для них услугах и пособиях, в т. ч. проведение инфочасов как для военных беженцев, так и специалистов, занимающихся ими. Кроме того, координаторы управляют социальными сетями и веб-чатами, связанными с военными беженцами, в т. ч. занимаются выявлением и опровержением возможной дезинформации.
С 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года в отделе социальной поддержки населения и здравоохранения Тартуской городской управы работают семь координаторов. Деятельность украинского информационного центра финансируется в рамках проекта Европейского социального фонда «Координация военных беженцев в городе Тарту», в котором город Тарту участвует в качестве ведущего партнера.
Украинский информационный центр открыт по рабочим дням в следующее время: пн. 13-19, вт. 10-18, ср. 10-18, чт. 13-19, пт. 10-16. Инфотелефоны: 5918 2057 и 5919 9067.