В Тарту открылся украинский информационный центр

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, инфоцентр ставит своей целью обеспечить военным беженцам всю необходимую поддержку в одном месте. «Задача координаторов заключается в оказании помощи прибывшим в Тарту военным беженцам и в координации необходимых для этого действий с партнерами», – сказал Леэс.

В обязанности координаторов входит консультирование людей по справочному телефону и на месте, посредничество в предоставлении информации и деятельности организаций и инициатив, оказывающих помощь военным беженцам, координация в обучении эстонскому языку, поддержка военных беженцев при использовании электронных решений, обмен информацией о предназначенных для них услугах и пособиях, в т. ч. проведение инфочасов как для военных беженцев, так и специалистов, занимающихся ими. Кроме того, координаторы управляют социальными сетями и веб-чатами, связанными с военными беженцами, в т. ч. занимаются выявлением и опровержением возможной дезинформации.