Пенсионеров не ждут на обследование, которое может спасти жизнь

Отписка из министерства

Президент Антиракового союза Эстонии, заслуженный онколог Вахур Валвере, двумя руками «за» предложение пенсионеров повысить возрастной ценз для участников скрининговых обследований, да он и сам неоднократно поднимал эту тему на всевозможных встречах. Валвере считает, что в случае со скринингом рака молочной железы это нужно сделать немедленно.

«Максимальный возраст приглашаюемых на скрининговые исследования можно повысить до 74 лет», – два месяца назад написал Союз объ единений пенсионеров министру здоровья и труда Пеэпу Петерсону.

«В министерстве нам ответили, что в последний раз возрастное ограничение было установлено из-за слишком низкой посещаемости скрининговых исследований», – говорит Эргма. В настоящее время идет подготовка к созыву руководящей группы, в следующем году планируется начать обсуждение предложения.

«Но зачем так долго ждать?» – недоумевает Эргма. К тому же в письме не указано, когда и кто именно должен будет в будущем принять соответствующее решение.

Хотя письмо Союза объединений пенсионеров и не касалось исследований на обнаружение рака толстой кишки, участие именно в этом скрининге было особенно низким в последние три года – в прошлом году на приглашение ответило менее половины представителей целевой группы, сотни из которых, в свою очередь, пропустили повторное обследование.