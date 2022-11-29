Хотя активность участия в скрининговых обследованиях в Эстонии и так низкая, а выделяемые на них средства расходуются не полностью, пожилых, средняя продолжительность жизни которых постоянно увеличивается, на такие обследования не приглашают. При этом люди в возрасте часто заболевают раком, который особенно хорошо поддается лечению именно на ранней стадии.
Пенсионеров не ждут на обследование, которое может спасти жизнь
Глава Союза объединений пенсионеров Андрес Эргма говорит, что они провели опрос среди женской части представителей своей организации и выяснили: практически у всех есть знакомые, у которых рак был обнаружен только в зрелом возрасте. Эргма имеет в виду рак груди и шейки матки, для раннего выявления чего государство предлагает принять участие в скрининговых обследованиях.
К сожалению, на профилактическое обследование рака молочной железы не приглашают женщин старше 68 лет, а для скрининга рака шейки матки максимальный возраст составляет 65 лет. «При этом известно, что заболеваемость, например, раком шейки матки начинает снижаться только после 85 лет», – говорит Эргма.
По словам главы клиники онкологии и гематологии Cеверо-Эстонской региональной больницы Хелис Поккер, на фоне развитых стран Эстония предстает в дурном свете именно в плане запущенных случаев рака шейки матки. На то имеются исторические причины. «Некоторые женщины привыкли самостоятельно ходить на обследования к гинекологу, другие же вообще не ходят проверяться. И эта группа женщин на долгое время осталась без внимания. Скрининг должен переломить эту тенденцию», – рассказала врач-онколог.
А рак молочной железы поражает женщин в целых девять раз чаще, чем рак шейки матки. В 2019 году первичный диагноз рака молочной железы был поставлен 464 женщинам и троим мужчинам старше 65 лет. При таких темпах заболеваемости за десять лет количество заболевших составит численность населения города Йыгева.
Отписка из министерства
Президент Антиракового союза Эстонии, заслуженный онколог Вахур Валвере, двумя руками «за» предложение пенсионеров повысить возрастной ценз для участников скрининговых обследований, да он и сам неоднократно поднимал эту тему на всевозможных встречах. Валвере считает, что в случае со скринингом рака молочной железы это нужно сделать немедленно.
«Максимальный возраст приглашаюемых на скрининговые исследования можно повысить до 74 лет», – два месяца назад написал Союз объ единений пенсионеров министру здоровья и труда Пеэпу Петерсону.
«В министерстве нам ответили, что в последний раз возрастное ограничение было установлено из-за слишком низкой посещаемости скрининговых исследований», – говорит Эргма. В настоящее время идет подготовка к созыву руководящей группы, в следующем году планируется начать обсуждение предложения.
«Но зачем так долго ждать?» – недоумевает Эргма. К тому же в письме не указано, когда и кто именно должен будет в будущем принять соответствующее решение.
Хотя письмо Союза объединений пенсионеров и не касалось исследований на обнаружение рака толстой кишки, участие именно в этом скрининге было особенно низким в последние три года – в прошлом году на приглашение ответило менее половины представителей целевой группы, сотни из которых, в свою очередь, пропустили повторное обследование.
Тем не менее девять случаев рака толстой кишки из десяти приходятся именно на людей старше 50 лет, а на ранней стадии болезнь никак себя не проявляет. Почему люди не ходят на исследования?
«Проверка на рак толстой кишки – самая новая из трех действующих скрининговых программ, поэтому, наверное, и охват ниже», – отвечает пресс-секретарь Больничной кассы Сандер Раясалу. Кроме того, в целевую аудиторию этого исследования входят как мужчины, так и женщины. А данные указывают на то, что женщины более активно участвуют в обследованиях. По оценке Раясалу, на активность проведения скрининговых исследований также повлияла пандемия коронавируса, потому что семейным врачам было не до этого.
«Получить диагноз "рак" эмоционально тяжело не только пациенту, но и его близким», – говорит Эргма. Промедление с лечением сокращает продолжительность жизни и ухудшает ее качество. Эргма обсуждал этот вопрос с председателем правления Больничной кассы Райном Лаане, который в принципе не против этой идеи. «Это же не повлечет за собой никакой дополнительной нагрузки на бюджет Больничной кассы, потому что сейчас значительная часть молодых женщин на скрининг не ходит, а деньги были рассчитаны на всех», – добавляет Эргма.
Раясалу заверяет, что расширение целевой группы зависит не только от средств. «Необходимо также учитывать влияние на систему здравоохранения в целом, особенно с точки зрения ресурсов медицинского персонала».
По словам Эргма, пенсионеры постоянно слышат в средствах массовой информации призывы принять участие в скрининговом обследовании, а также предостережения, что может произойти, если этого не сделать. «Но на самом деле пожилых людей на исследования не ждут», – констатирует он.
Болезнь пожилых людей
Врач-онколог Поккер говорит, что продолжительность жизни увеличивается во всех возрастных категориях. «А рак – это заболевание людей преимущественно среднего и пожилого возраста. Если продолжительность жизни людей увеличивается, то соответствующим образом должен расширяться и возрастной диапазон лиц, которых приглашают на скрининговые исследования», – говорит он. Хотя главная цель скрининга заключается в том, чтобы как можно раньше выявить больных раком, необходимо также оценить эффективность расходов на эту деятельность. «Проще говоря, сколько здоровых людей нужно исследовать, чтобы найти одного больного, и во что это обойдется государству».
По словам главы клиники онкологии и гематологии Тартуского университета Кристийны Оямаа, для этого нужно учесть пользу и риски. Например, к плюсам можно отнести то обстоятельство, что при скрининговом обследование заболевание выявляется на ранней стадии, а это означает более эффективное и быстрое лечение и меньшее количество осложнений.
Однако результаты исследований не всегда точны на сто процентов. «Врачи могут не выявить заболевание, получить так называемый "ложноотрицательный результат" или обнаружить проблему, которой на самом деле нет. Это называется "ложноположительный результат". Он влечет за собой ненужные дорогостоящие дополнительные обследования или лечение, а также лишние проблемы для пациента», – объясняет врач-онколог. В итоге приглашаются только те возрастные группы, про которые точно известно, что польза перевесит потенциальный вред.
«Частные случаи никуда не денутся», – рассказывает Оямаа, которая видит будущее скрининговых исследований в том, что, помимо возраста тестируемых, будут учитываться персональные риски, то есть генные мутации, ускоряющие развитие рака.
Поккер хвалит скрининговые исследования – на них легко попасть, очередей нет, поэтому она рекомендует всем, получившим приглашение, воспользоваться им. А те, у кого приглашения нет, но имеется подозрение на рак, могут без направления посетить гинеколога или кабинет маммолога в крупных больницах. Кроме этого, по всей Эстонии ездят маммографические автобусы. «Если что-то найдут, то и лечение удастся назначить быстрее», – заверяет врач-онколог и добавляет, что по большей части здоровье находится в руках самого человека, а медицина составляет только десятую часть всех факторов.
Международный опыт и рекомендации
• По сравнению с другими европейскими странами Эстония по охвату населения скринингом рака молочной железы находится где-то посередине.
• Еще ниже охват в странах Восточной Европы (Румыния, Болгария, Словакия). В Дании, Финляндии, Нидерландах и Великобритании на скрининговые обследования приходят более 75 процентов женщин из числа приглашенных.
• Женщинам в возрасте 70-74 лет Европейская комиссия рекомендует проходить скрининг рака молочной железы раз в три года, а женщинам моложе – раз в два года.
• Американская ассоциация рака рекомендует женщинам старше 65 лет прекратить ходить на скрининговые обследования рака шейки матки, если все предыдущие тесты были отрицательными. А тем, кто до этого никаких обследований не проходил, следует принять участие в скрининге.
Источник: письмо Союза пенсионеров министру здоровья и труда