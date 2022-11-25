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Фото ⟩ Водитель его не заметил: школьник угодил под колеса машины

Сийм Михайлов
Водитель его не заметил: школьник угодил под колеса машины
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Сегодня, 25 ноября, около 13:15 в Раквере на пешеходном переходе у дома на Таллиннской улице, 27 произошло ДТП: красный Audi 100 сбил восьмилетнего мальчика.

25-летний водитель сказал, что не видел ребенка и что тот внезапно выскочил на дорогу. «Я заметил его метрах в пяти», – сказал водитель и добавил, что тут же нажал на тормоз, но машина просто заскользила вперед.

Дежурный руководитель Раквереского отделения полиции Департамента полиции и погранохраны Энели Виру сообщила, что водитель Audi был трезв и у него есть водительские права.

Скорая помощь увезла пострадавшего в больницу для дополнительной проверки состояния здоровья.

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