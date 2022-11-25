Вице-мэр Свет: Таллинн на рождественских украшениях экономить не будет

«Помимо традиционно сверкающего огнями Старого города, я бы порекомендовал таллиннцам найти и те уютные световые инсталляции, которые мы установили в разных районных парках, зеленых зонах и на катках. Надеемся, что украшенный город мотивирует жителей проводить больше времени на свежем воздухе, – отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – При планировании рождественского освещения в этом сезоне мы учитывали высокую стоимость электроэнергии и исходили из городских мер экономии. Однако благодаря тому, что мы и раньше уделяли внимание экономии энергии, закупая в последние 10 лет исключительно экономичные светодиодные светильники, мы сможем и в этом сезоне создать для жителей и гостей столицы праздничную атмосферу. Таким образом, мы экономим на расходах на электроэнергию, но не на рождественском настроении жителей Таллинна».

Из-за высоких цен на электроэнергию по сравнению с прошлым сезоном в этом году рождественского освещения будет меньше и период работы зимнего декоративного освещения будет короче – огни начнут зажигать сегодня, 25 ноября, и они будут радовать горожан до середины января. Сокращение времени работы зимнего освещения в сочетании с частичным использованием таймеров позволит в значительной мере снизить затраты на электроэнергию. Планируемая стоимость рождественского освещения города в этом году составит около 800 000 евро, в прошлом сезоне затраты составили 1,7 млн евро.