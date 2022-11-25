На этих выходных в Таллинне зажгутся рождественские огни – в самое темное время года улицы города украсят свыше 300 световых инсталляций. Рождественское освещение было разработано с учетом мер по энергосбережению.
Вице-мэр Свет: Таллинн на рождественских украшениях экономить не будет
«Помимо традиционно сверкающего огнями Старого города, я бы порекомендовал таллиннцам найти и те уютные световые инсталляции, которые мы установили в разных районных парках, зеленых зонах и на катках. Надеемся, что украшенный город мотивирует жителей проводить больше времени на свежем воздухе, – отметил вице-мэр Таллинна Владимир Свет. – При планировании рождественского освещения в этом сезоне мы учитывали высокую стоимость электроэнергии и исходили из городских мер экономии. Однако благодаря тому, что мы и раньше уделяли внимание экономии энергии, закупая в последние 10 лет исключительно экономичные светодиодные светильники, мы сможем и в этом сезоне создать для жителей и гостей столицы праздничную атмосферу. Таким образом, мы экономим на расходах на электроэнергию, но не на рождественском настроении жителей Таллинна».
Из-за высоких цен на электроэнергию по сравнению с прошлым сезоном в этом году рождественского освещения будет меньше и период работы зимнего декоративного освещения будет короче – огни начнут зажигать сегодня, 25 ноября, и они будут радовать горожан до середины января. Сокращение времени работы зимнего освещения в сочетании с частичным использованием таймеров позволит в значительной мере снизить затраты на электроэнергию. Планируемая стоимость рождественского освещения города в этом году составит около 800 000 евро, в прошлом сезоне затраты составили 1,7 млн евро.
В четырех районах работают украшенные катки, которые также дарят горожанам сияние и тепло Рождества. Расположенный в Старом городе на улице Харью каток в этом году открыл свой 17-й сезон. В Мустамяэ каток расположен в обновленном парке Мянни, а в Нымме – в уже знакомом месте – во дворе Ныммеской гимназии. Жители Ласнамяэ приглашаются на каток в парке Тондираба, который был впервые открыт прошлой осенью.
Праздничные декорации, световые инсталляции и увлекательные мероприятия зададут рождественское настроение по всему городу. В конце недели в прибрежном парке Штромки состоится открытие рождественского городка Пыхья-Таллинна, где в каждый день Адвента будут проводиться бесплатные мероприятия для всей семьи. С зажжением первой свечи Адвента на елке в парке Нымме Эма в воскресенье рождественские огоньки засверкают и на улицах района. В Ласнамяэ будет установлено девять рождественских елок, праздничное настроение будут поддерживать декорации и освещение.
В Мустамяэ будут две рождественские елки, уличные фонари украшены декорациями, учреждения – светодиодными шторами, а деревья – гирляндами. В Кристийне были украшены дворы детских садов, территория гимназии Лиллекюла порадует горожан красочными гирляндами и 3D-елкой. Светильники в форме цветов и бабочек украсят жилой микрорайон Лилле, а в окрестностях Сеэби будут установлены светильники, вдохновленные историческими фонарями.
На развалинах монастыря в Пирита установлена елка, а в середине декабря в этом месте будет открыт рождественский городок. В районе Хааберсти возле пруда Ыйсмяэ и перед зоопарком будут установлены световые инсталляции, перед центром Нурменуку огнями засверкает елка, будет украшена детская площадка Ярвеотса и ее окрестности, а также перекрестки Ярвеотса и Нурменуку. Также декорациями будут украшены столбы уличного освещения.
Самые красочные рождественские украшения можно будет увидеть в Старом городе, где будет проходить программа «Сказочное Рождество» и работать рождественский рынок. Городские площади будут украшать нарядные елки, рождественскими огнями засверкают многие улицы, дворы и витрины. Состоится множество праздничных мероприятий, концертов и экскурсий. Подробную информацию о рождественских и новогодних мероприятиях можно найти на сайте visittallinn.ee.
Торжественное открытие рождественского рынка состоится сегодня в 18 часов, на елке зажгут огни, на стене Ратуши начнется световое представление под названием Tempus fugit («Время летит»). Аудиовизуальное и хореографическое представление продолжительностью 10 минут будет показано трижды по вечерам с пятницы по воскресенье, 27 ноября – в 16 часов после зажжения свечи первого Адвента.