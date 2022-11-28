Андрей Кузичкин ⟩ В марте Эстонии предстоит выбрать между миром и войной, добром и злом

Эстонское общество всегда отличалось фрагментацией избирателей. У людей был хороший выбор между либералами, национально-ориентированными партиями, сторонниками социальной справедливости и защитниками русской школы. Но нынешняя избирательная кампания проходит в особых условиях – в Украине идет война, в Эстонии, как и по всему миру, наблюдаются признаки рецессии. С одной стороны, это привело к повышенному накалу политических страстей, с другой – сузило диапазон выбора. Так, 8 ноября этого года американцы выбирали не между демократами и республиканцами, а между инфляцией и абортами. Думаю, и в Эстонии в марте следующего года выборы будут не между партиями, а между Западом и Востоком.

Практически все партии Эстонии, кроме консерваторов, консолидировались вокруг идеи европейской солидарности и поддержки Украины в борьбе с путинским режимом. Центристская партия растеряла поддержку русскоязычного электората именно потому, что заменила свою восточную политику на прозападную.

Конечно, поддержка Украины отвечает ценностям европейской цивилизации, идеалам гуманизма и свободы. Одновременно это также инвестиционный проект, обещающий приличные дивиденды от расширения европейского экономического пространства после присоединения Украины к ЕС. Но такой бизнес имеет особые риски и длинные сроки реализации. Он может принести хороший доход, но нескоро. А вот бремя военных расходов правительство Эстонии уже возложило на народ. С людьми никто не посоветовался.