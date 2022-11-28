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Андрей Кузичкин ⟩ В марте Эстонии предстоит выбрать между миром и войной, добром и злом

Андрей Кузичкин
, публицист
В марте Эстонии предстоит выбрать между миром и войной, добром и злом
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Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин. Фото: Liis Treimann
  • В настоящее время в Эстонии торжествует маргинальная политическая культура
  • Число политических полюсов также уменьшилось, картина предельно упростилась
  • Победит та политическая сила, которая сможет избавить общество от страхов

На мартовских выборах в Рийгикогу нас ждет жесткое противостояние черного и белого. Демократию выбирают сытые и свободные люди, а голодные и запуганные голосуют за диктатуру, пишет публицист Андрей Кузичкин.

Поведение практически всех эстонских политиков нынешней осенью вызывает недоумение. Часто они походят на ссорящихся в песочнице детей, которые отнимают друг у друга ведерко, швыряются лопатками и обзываются обидными словами. Более всего преуспели в этом, конечно, наши милые консерваторы, чей язык стал фирменным стилем в общении с оппонентами. «Идиоты, клоуны, придурки, предатели, изменники» – это самые «ласковые» эпитеты, которыми EKRE награждает всех, кто с ними не согласен. Конечно, до лавров Жириновского эстонским консерваторам далеко, но не все еще потеряно. Думаю, дело вполне может дойти до обливания водой в телестудии и драк в парламенте.

Увы, но эта маргинальная политическая культура оказалась широко востребована. Перебранка в Рийгикогу, в медиа и социальных сетях превратилась в Эстонии из эксцесса в рутину. При этом самым популярным приемом стало выяснение отношений по принципу «сам дурак!». Если в Партии реформ назвали Марта Хельме кремлевским агентом, то Март Хельме не оправдывается, а тут же обвиняет реформистов в том, что они вместе с эмигрантами из России создают в Эстонии пропутинскую сеть.

Стоит экспертам предположить, что EKRE пытается разыграть «русскую карту», как консерваторы начинают обвинять реформистов в насильственной русификации Эстонии. Если члена Центристской партии, депутата Андрея Коробейника уличили в сомнительных отношениях с девушкой, то спустя время член Партии реформ, депутат Марко Михкельсон становится жертвой «черного пиара» и дурно пахнущего скандала. Медиасообщество Эстонии сначала жадно смакует детали, а потом объясняет свою позицию заботой о прозрачности политического процесса и правом граждан на информацию.

Эстонское общество всегда отличалось фрагментацией избирателей. У людей был хороший выбор между либералами, национально-ориентированными партиями, сторонниками социальной справедливости и защитниками русской школы. Но нынешняя избирательная кампания проходит в особых условиях – в Украине идет война, в Эстонии, как и по всему миру, наблюдаются признаки рецессии. С одной стороны, это привело к повышенному накалу политических страстей, с другой – сузило диапазон выбора. Так, 8 ноября этого года американцы выбирали не между демократами и республиканцами, а между инфляцией и абортами. Думаю, и в Эстонии в марте следующего года выборы будут не между партиями, а между Западом и Востоком.

Практически все партии Эстонии, кроме консерваторов, консолидировались вокруг идеи европейской солидарности и поддержки Украины в борьбе с путинским режимом. Центристская партия растеряла поддержку русскоязычного электората именно потому, что заменила свою восточную политику на прозападную.

Конечно, поддержка Украины отвечает ценностям европейской цивилизации, идеалам гуманизма и свободы. Одновременно это также инвестиционный проект, обещающий приличные дивиденды от расширения европейского экономического пространства после присоединения Украины к ЕС. Но такой бизнес имеет особые риски и длинные сроки реализации. Он может принести хороший доход, но нескоро. А вот бремя военных расходов правительство Эстонии уже возложило на народ. С людьми никто не посоветовался.

Никто не спросил: а вы готовы платить за свободу Украины? Общество поставили перед фактом. И общество разделилось на тех, кто «за», и тех, кто «против». Противников продолжения военных действий в Украине до окончательной победы над Россией гораздо больше, чем принято считать. Просто в стране, где на каждом шагу висят флаги Украины, лучше молчать, чем вслух желать Киеву капитуляции.

Уменьшилось и число политических полюсов. На одном оказались реформисты с союзниками и примкнувшие к ним центристы, на другом – консерваторы, которые воспользовались ситуацией и на свои знамена с лозунгом «За Эстонию для эстонцев!» добавили слова «За мир с Россией!». Эти слова нанесены невидимой краской, но русские их точно видят. EKRE – типичная партия вождистского типа и больше соответствует представлениям консервативных избирателей – что русских, что эстонцев – о политической силе, способной навести в стране порядок. Деспотии в эпоху войн и катаклизмов действуют эффективнее, чем демократические институты.

Понятно, что подобный ментальный раскол в Эстонии был всегда. Хуторяне и городская интеллигенция объединены идей национальной идентичности, но консерватизм первых и либерализм вторых – это имманентные противоречия между селом и городом, между богатым севером и бедным югом. Это многократно описано классиками политологии во всех учебниках. Но теперь этот раскол углубился, потому что хутора и маленькие городки переживают кризис глубже и острее, чем большие города, где больше рабочих мест и выше уровень социальной защиты.

Я считаю, что у EKRE очень хорошие шансы на победу. Консерваторы беззастенчиво эксплуатируют человеческие страхи. Они кладут в котел политической пропаганды страх мигрантов, страх голода и смерти, страх потери национальной идентичности. А вынимают готовые продукты – национализм, изоляционизм, популизм. Сегодня эти блюда очень востребованы. В сложные времена люди ждут простых решений: как снизить цены и повысить доходы, вернуть стабильность и предсказуемость жизни.

Поэтому общество охотно верит любому, кто эти решения предлагает. А еще люди всегда готовы искать тех, кто виноват в их проблемах. Правительство и мигранты подходят на роль виновников лучше всего. Заявлениями о возможности сделать электричество бесплатным, разогнать правительство либералов и выслать эмигрантов из Эстонии консерваторы прокладывают дорогу к победе. Они гипнотизируют общество своими лозунгами, а потом выдают сны за реальность.

Единственное, от чего я хотел бы предостеречь EKRE: не доверяйте русским избирателям! Русские – очень импульсивные люди. Вот они сидят за столом и вместе выпивают, а через минуту-другую уже рвут друг на друге рубашки и бьют по морде. Сегодня барину в пояс кланяются, а завтра жгут его дом. Так и с консерваторами: сегодня русский избиратель разочарован в центристах и готов голосовать за любого, кто против ЛГБТ, Евросоюза и почти откровенно – Украины. Но ведь это на словах! А на деле русские или опять не пойти на выборы, или опять проголосуют за центристов.

Конечно, у Партии реформ тоже хороший потенциал для победы. Но он тает на глазах по мере нарастания кризисных явлений. Реформисты так и не научились разговаривать с людьми простым и понятным языком. Да и ошибок наделали много. Не ко времени начали перемещать памятники, форсируют перевод образования на эстонский язык и инициируют закон о лишении граждан России права голоса на местных выборах. Это очень важные и нужные дела.

И реформисты – люди честные. Они не хотят заигрывать с избирателями и выполняют свои предвыборные обещания. Но на фоне банкротства бизнеса, роста безработицы и падения реальных доходов населения эти действия не выглядят делами первостепенной важности. И как натуралист-любитель я замечу, что настоящие белки куда более изворотливые существа, способные одержать верх над самыми опасными хищниками.

Пусть представители других политических партий не обижаются, но сегодня центробежные явления в политике оставляют мало места для маневра. Сложные политические конструкции заменяются более простыми и устойчивыми. Многоцветный и многополярный мир становится черно-белым и биполярным. Происходит архаизация политических процессов, и мы выбираем между миром и войной, добром и злом, демократией и диктатурой. Но демократию выбирают сытые и свободные люди, а голодные и запуганные голосуют за диктатуру. И победит тот политик, кто сумеет освободить общество от страхов. Тогда будут и мир, и хлеб.

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