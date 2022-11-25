Холодная война. Как будут проходить боевые действия в Украине зимой и чего ждать весной?

«Нет ничего более катастрофического, чем плохо обученные люди на поле боя зимой. Если кратко, то подготовка солдат к зимней войне должна включать использование и уход за одеждой и снаряжением, использование снега для укрытия и защиты, а также развитие умения выживать и перемещаться по заснеженной местности», – написал Свинцов.

Навыки выживания

Главное отличие войны зимой в том, что от солдат на передовой требуется не только обладать определенными тактическими навыками, но и умением выживать в условиях низких температур.

То же самое относится и к оружию, одежде, аппаратуре, технике и вообще ко всему, что имеет значение на войне. Они тоже должны соответствовать сезону. Мороз, снег и ветер могут убить так же, как пуля или осколок.

Порой важными становятся совершенно неожиданные вещи. Например, вода. Опасность обезвоживания на холоде может быть большей, чем в жару, потому что человек меньше чувствует жажду, а организм теряет влагу даже сильнее.

При этом снег не может полноценно заменить воду, и это тоже приходится учитывать в снабжении – доставлять воду на передовую зимой может быть важнее, чем летом.

Украинский военный Фото: Getty Images

По словам Александра Карпюка, в ВСУ хватает опытных ветеранов, которые провели на фронте не одну зиму.