По народному бюджету Пыхья-Таллинна можно проголосовать не только по интернету

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, у многих нет возможности проголосовать электронно, поэтому управа откроет пункт голосования в торговом центре Stroomi Keskus. «В этом году жители Пыхья-Таллинна могут выбрать лучшие из 14 интересных идей. Призываю местных жителей высказать свое мнение, ведь считается каждый голос».

Кроме электронного голосования, в котором каждый житель Таллинна может участвовать, перейдя по ссылке, в Пыхья-Таллинне отдать свой голос можно в управе района по адресу Кари, 13 (Пн, 8:15 - 18:00, Вт-Чт 8:15 - 17:00, Пт 8:15 – 16:00).

Также можно проголосовать за идеи народного бюджета на втором этаже Stroomi Keskus (Туулемаа, 20) в следующие дни:

26.11 (суббота) с 15 до 17 часов

01.12 (четверг) с 16 до 18 часов

Для голосования на бумаге с собой надо взять документ, так как будет проверяться, в каком районе зарегистрирован человек. В голосовании может принять участие любой житель Таллинна не моложе 14 лет, отдать голос можно за два понравившихся предложения в районе по месту жительства.

В 2023 году на реализацию идеи, которая победит в голосовании по Пыхья-Таллинну, выделено 127 460 евро. В рамках народного бюджета в Пыхья-Таллинне можно выбрать из 14 идей.

1. Памп-трек Пельгулинна

2. Скамья-качели в пляжном парке Штромки

3. Пляжные души в парке Штромки и на пляже Пикакари

4. Сделаем парк Кари дружелюбным, удобным и чистым местом досуга для всех!

5. Низкая тропа приключений в Каламая

6. Смотровой павильон Штромки для романтиков

7. Музыкальная тропа Пельгулинна

8. Тропа здоровья Пельгулинна

9. Мини-парк Ситси

10. Учебная площадка для велосипедистов

11. Уличная спортивная площадка Ноблесснера на тропе здоровья Каларанна

12. Тренажерная площадка на свежем воздухе в Каламая

13. Низкая топа приключений в пляжном парке Штромки

14. Уличная эстрада в сквере Кальма