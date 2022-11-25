Для компаний, которые заключат предварительные договоры с Fermi Energia, после завершения строительства ядерного реактора компания обязуется продавать электроэнергию по фиксированной цене, начиная с 55 евро/МВтч.
АЭС в Эстонии: Fermi Energia вовсю заключает с предприятиями предварительные договоры
Глава Fermi Energia Калев Каллеметс сообщил, что на данный момент они подписали 17 предварительных контрактов. «Суть договора заключается в том, что если правительство решит разрешить строительство атомной электростанции, мы будем поставлять электроэнергию договорному партнеру по согласованной цене, когда наш реактор будет завершен в 2035 году», — сказал Каллеметс ERR.
По словам Каллеметса, цена формируется по принципу билета на самолет, то есть те, кто подпишет договор раньше, получат атомную электроэнергию по более низкой цене. Цена первых 500 ГВтч составляет 55 евро/МВтч.
В Fermi Energia не хотят раскрывать, с кем были подписаны договоры. «Это различные промышленные предприятия. Enefit Green также не раскрывает, с кем заключает договоры», – сказал Каллеметс.
Согласно промежуточному отчету рабочей группы по атомной энергии, в Эстонии атомная электростанция может появиться в 2035 году или даже на несколько лет раньше. Однако для этого требуется одобрение правительства и Рийгикогу в 2024 году, которое руководители государства могут дать на основании итогового отчета рабочей группы, который будет подготовлен в следующем году. Общая мощность АЭС, которая будет состоять не менее чем из четырех модульных реакторов, может достигать 1200 мегаватт.