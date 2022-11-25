АЭС в Эстонии: Fermi Energia вовсю заключает с предприятиями предварительные договоры

Глава Fermi Energia Калев Каллеметс сообщил, что на данный момент они подписали 17 предварительных контрактов. «Суть договора заключается в том, что если правительство решит разрешить строительство атомной электростанции, мы будем поставлять электроэнергию договорному партнеру по согласованной цене, когда наш реактор будет завершен в 2035 году», — сказал Каллеметс ERR.

По словам Каллеметса, цена формируется по принципу билета на самолет, то есть те, кто подпишет договор раньше, получат атомную электроэнергию по более низкой цене. Цена первых 500 ГВтч составляет 55 евро/МВтч.

В Fermi Energia не хотят раскрывать, с кем были подписаны договоры. «Это различные промышленные предприятия. Enefit Green также не раскрывает, с кем заключает договоры», – сказал Каллеметс.