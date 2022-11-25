Эксперт предупреждает: на что обратить внимание, чтобы не быть обманутым в «черную пятницу»

Также следует задуматься о фактической необходимости покупок при использовании скидок поставщиков ваучеров, а также быть осторожным при совершении покупок на просторах интернет-торговли. Эксперты банка Citadele дают советы, как делать покупки с умом в «черную пятницу».

Чтобы максимально обезопасить совершение покупок, руководитель отдела розничных банковских услуг банка Citadele Марина Хакиайнен рекомендует убедиться, что продавец, которому вы отдаете деньги, не оказался мошенником.

Одной из схем мошенничества может быть фиктивный интернет-магазин, или интернет-магазин, где на самом деле предлагаемых товаров не существует, и никто ничего не станет доставлять после получения денег. Дизайн надежного интернет-магазина обычно имеет аккуратный вид, где также прописаны права потребителя, условия и указаны контактные данные продавца. Тревожным звоночком может стать странный адрес интернет-магазина и грамматические ошибки.

Как распознать мошеннический интернет-магазин?

В первую очередь очень важно изучить подноготную интернет-магазина. Вас должно насторожить, если поисковые системы не выдают информацию об интернет-магазине или отсутствуют комментарии или отзывы покупателей на странице интернет-магазина.

Если скидки неоправданно высоки, это может быть признаком мошенничества. В интернет-магазинах необходимо обращать внимание на такие условия, как стоимость доставки, дополнительные налоги и таможенная пошлина. Только сложив окончательную сумму, можно будет понять, действительно ли это речь идет о выгодной и честная сделка.

Следует помнить, что онлайн-покупки обычно осуществляются с помощью кредитной карты. Если продавец просит вас оплатить переводом, вы должны критически относиться к надежности этого магазина. Для покупок в интернете используйте только безопасные способы оплаты и избегайте перевода денег на личный счет.

Убедитесь в подлинности интернет-магазина, проверив информацию на scamadviser.com. Если рейтинг интернет-магазина низкий, от покупки стоит отказаться.