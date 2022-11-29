Службой безопасности Украины по подозрению в сотрудничестве и пособничестве государству-агрессору 22 октября был задержан 84-летний украинский долларовый миллионер, почетный президент запорожского машиностроительного завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
Вячеслав Богуслаев: длинный путь от Героя Украины до изменника родины
Ныне его состояние оценивается в несколько сотен миллионов долларов, он носитель почетного звания Героя Украины и все годы независимости был довольно известной личностью на постсоветском пространстве.
С начала двухтысячных годов директор запорожского машиностроительного завода Вячеслав Богуслаев четыре раза избирался в Верховную Раду Украины, будучи при этом ярым сторонником пророссийских сил и парламентских партий. Но большая часть жизни олигарха связана с авиацией.
Зарождение и закат бизнес-империи
Помимо производства двигателей для вертолетов, самолетов, крылатых ракет и газотурбинных установок, на «Моторе» разрабатывают новые вертолеты. Предприятие контролирует несколько дочерних компаний по производству комплектующих, а также одноименную пассажирскую авиакомпанию.
В начале девяностых Богуслаев благодаря своим связям в высшей промышленной и политической элите страны получил контроль над заводом «Мотор Сич». Тогда производство оценили в 12,5 миллиона долларов по курсу 1994 года.
Именно на такую сумму переименованное в АО «Мотор Сич» предприятие выпустило акции. Позже аудиторы установили, что эта цена была занижена более чем в 30 раз, из-за чего государству нанесен ущерб свыше 18 миллиардов гривен в нынешних ценах. В конце 2007 года Богуслаев произвел оценку своего актива с помощью фондового рынка, и рыночная капитализация «Мотор Сич» тогда превысила 700 миллионов долларов.
Вместе с жирным куском собственности, многочисленным и лояльным рабочим коллективом Богуслаев на долгие годы получает и значительное политическое влияние, которое успешно использует в расширении своей бизнес-империи.
В 2010-х годах предприятие начинает географическую экспансию, создавая совместные предприятия по производству и обслуживанию авиационных двигателей в России, Китае и Белоруссии. Но белорусский и российский проекты позже были свернуты из-за введенных в 2014 году украинскими властями санкций на военно-техническое сотрудничество с Россией.
Основная ставка делалась на Китай, где в 2017 году началось строительство предприятия по производству авиадвигателей, ожидались масштабные инвестиции в запорожский завод.
Спокойствие бизнес-империи Богуслаева напрямую зависело от связей в политике. Бывший президент Украины и близкий друг Богуслаева Леонид Кучма давно не у дел. Кроме того, в парламент Богуслаев попадал как мажоритарщик от 77-го округа в Запорожье. Этот округ расположен в Шевченковском районе города, где голосовали преимущественно «моторовцы» – работники завода. Закат «красного директора» как политика начался в 2019 году именно с его родного 77-го округа, когда Богуслаев на парламентских выборах проиграл свадебному фотографу Сергею Штепе. Случилось это только потому, что Штепа представлял партию «Слуга народа», за представителей которой тогда голосовали почти вслепую.
Доказательства собирали долго
24 февраля Россия начинает полномасштабную агрессию против Украины. А спустя почти восемь месяцев Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия Олега Дзюба. Обоим предъявлено подозрение в коллаборационизме и пособничестве РФ. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации «Ростех», наладив транснациональные каналы незаконных поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию. Шевченковский суд Киева взял под стражу обоих на два месяца – до 20 декабря. Суд также наложил арест на все имущество Богуслаева. Общая сумма арестованных активов оценивается почти в один миллиард гривен.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк задержание Вячеслава Богуслаева оценивает положительно:
«По Богуслаеву достаточно большой объем конкретных доказательств на протяжении 2021 и 2022 годов. И даже после вторжения у него были непосредственные контакты с русской стороной. Более того, мы говорим с вами о конкретике – о вертолетах МИ-24, МИ-28, ... которые применялись Российской Федерацией с украинскими двигателями в войне против Украины».
На вопрос журналистов почему именно сейчас, спустя полгода полномасштабной войны, спустя восемь лет войны на Донбассе против Богуслаева возбуждаются дела, советник главы Офиса президента ответил так: «Есть предварительные данные, что на некоторых уничтоженных российских вертолетах обнаружились двигатели, которые были произведены на "Мотор Сичи". Это все протоколировалось, документировалось. Нужно было доказать, что так или иначе господин Богуслаев организовал продажу через страны-посредники. Мы же понимаем, что это было не напрямую в Российскую Федерацию».
Последней каплей стал разговор
Юристы Богуслаева сообщают, что их подопечного подозревают не в государственной измене, а в сотрудничестве с государством-агрессором: «Обвинения или подозрения в государственной измене господину Богуслаеву не объявлены. Сейчас основные обвинения прокурорами строятся в плоскости – "Мотор Сич" продавал двигатели в Китай, а тот продавал их в Россию. Но в материалах дела нет ни одного документа, подтверждающего торговлю между Китаем и Российской Федерацией», – говорит адвокат Богуслаева Руслан Волынец.
Дело развалилось бы еще на стадии досудебного следствия, если бы не телефонные разговоры Вячеслава Богуслаева с представителями российской оборонки. И именно на основе этих переговоров строятся обвинения против красного директора из Запорожья, уверен адвокат.
Перехваченные СБУ разговоры свидетельствуют, что «Мотор Сич» поставлял врагу двигатели Д-136, без которых не летают вертолеты Ми-26. Их РФ использует в войне против Украины. Агрессор получал также двигатели ТВ3 для вертолетов Ми-24 и Ми-28.
Кроме того, в телефонных разговорах с российскими партнерами Богуслаев цинично оправдывает ракетные удары по Украине в целом и по его предприятию в частности. Вот цитата из телефонного разговора Вячеслава Богуслаева с его российским партнером: «Если Путин кончит, то потом националисты нас кончат. Искандер, Искандер-М упал на территории завода. Мы без всякой злобы к этому относимся, абсолютно. Мы все понимаем».
Расследование преступлений Богуслаева может занять от одного до двух лет. Учитывая, что в Украине идет полномасштабная война, этот процесс может затянуться. Однако физических доказательств на арене боевых действий станет все больше с каждым сбитым вертолетом или крылатой ракетой, на которых могут использоваться компоненты, произведенные на запорожском авиазаводе.
Тем временем в Украине все сильнее муссируются слухи, что красный директор из Запорожья может повторить судьбу кума Путина Виктора Медведчука, которого, как известно, обменяли на командиров, оборонявших Мариуполь. Но если обмен Медведчука не вызвал в украинском обществе волну негодования, скорее даже наоборот, облегчение от избавления, то касательно фигуры Богуслаева украинское общество жаждет самого жесткого наказания, предусмотренного законодательством,