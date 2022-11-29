Вячеслав Богуслаев: длинный путь от Героя Украины до изменника родины

В 2010-х годах предприятие начинает географическую экспансию, создавая совместные предприятия по производству и обслуживанию авиационных двигателей в России, Китае и Белоруссии. Но белорусский и российский проекты позже были свернуты из-за введенных в 2014 году украинскими властями санкций на военно-техническое сотрудничество с Россией.

Основная ставка делалась на Китай, где в 2017 году началось строительство предприятия по производству авиадвигателей, ожидались масштабные инвестиции в запорожский завод.

Спокойствие бизнес-империи Богуслаева напрямую зависело от связей в политике. Бывший президент Украины и близкий друг Богуслаева Леонид Кучма давно не у дел. Кроме того, в парламент Богуслаев попадал как мажоритарщик от 77-го округа в Запорожье. Этот округ расположен в Шевченковском районе города, где голосовали преимущественно «моторовцы» – работники завода. Закат «красного директора» как политика начался в 2019 году именно с его родного 77-го округа, когда Богуслаев на парламентских выборах проиграл свадебному фотографу Сергею Штепе. Случилось это только потому, что Штепа представлял партию «Слуга народа», за представителей которой тогда голосовали почти вслепую.

Доказательства собирали долго

Фигура на мотоцикле, похожая на Вячеслава Богуслаева. Подобная скульптура находится в музее Вячеслава Богуслаева в Запорожье. Фото: censor.net