Катар выложился максимально, но победа ушла сопернику

Первый тайм прошел под прессингом Сенегала – сборная больше владела мячом и навязывала свою игру. Катар защищался очень достойно и лишь грубая ошибка позволила сенегальцам закатить на 41-й минуте свой первый гол. Катар совершил несколько хороших.

Но это было только начало. Уже в самом начале второго тайма - на 46-й минуте - Фамара Дьедиу закатывает второй гол за Сенегал.

Катарцы отчаянно пытаются отыграться – на 63-й минуте они предпринимают сразу две опаснейшие для сенегальцев попытки забить, оба раза мяч пролетает очень близко от ворот, но мимо. 67-я минута – еще одна попытка гола почти в упор и снова сенегальский вратарь чудом отразил мяч.

Атака за атакой, и на 78-й минуте катарцы наконец забили свой первый гол чемпионата мира!

Однако сенегальцев это лишь раззадорило – на 84-й минуте Бамба Дьенг получил свободу в центре штрафной, дождался прострела Папе Сарра от лицевой, после чего в касание направил мяч в сетку ворот. Третий гол катарцам.