ВИДЕО С ДРОНА ⟩ Россия создала у границы с Украиной гигантские «кладбища» боевой техники

Беспилотник, который залетел на российскую территорию и снимал места захоронения военной техники, – это собственная украинская «Лелека-100», которая поступила на вооружение в 2021 году и успешно применялась во время российской войны. Время полета самолета составляет 2,5 часа, а максимальная высота полета – 1500 метров. Зашифрованное соединение для передачи данных достигает расстояния до 45 км.

«Кладбище» российских боевых машин было обнаружено в ходе разведывательного полета беспилотника в районе погранперехода Вериговка в Белгородской области, на окраине города Бирюч. Место последнего упокоения подбитых боевых машин уже можно увидеть на спутниковой карте Google Maps.

Разбитые танки, БТР и военные грузовики находятся менее, чем в десяти километрах от границы с Украиной. Можно увидеть прицепы, на которых разгружаются танки.

Аналогичный клад машин, отмеченный буквой Z, также находится на Крымском полуострове в районе Джанкоя, он был обнаружен в июле.

Однако на осеннем видео Белгородской области с беспилотников видны гораздо большие склады разбитой техники.

Блог Oryx отслеживает потери российской боевой техники, по их данным, армия РФ потеряла в войне 8062 машины, в том числе 1505 танков. Среди них наверняка нет тех танков, которые были возвращены в Россию, либо на запчасти, ремонт или металлолом. Часть танков уже стояла на таких полянах до войны в Украине, но сейчас эти складские площади стали намного больше. Часть техники просто валяется в кустах у деревенских дорог и ждет лучших времен либо в качестве металлолома, либо в качестве запчастей.