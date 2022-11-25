В понедельник после реконструкции откроется Раннамыйза теэ.

Проект также включает строительство отрезка улицы Пикалийва – движение по этому участку будет открыто 1 декабря.

«Мы хотим, чтобы люди могли комфортно и безопасно передвигаться пешком или на велосипеде – в том числе на окраинах города. В ходе второго этапа работ на имеющейся пешеходно-велосипедной дорожке по направлению в город было уложено новое асфальтовое покрытие. В направлении из города был построен новый участок пешеходно-велосипедной дорожки протяженностью около 1,3 километра – по всей длине реконструируемого участка, – пояснил вице-мэр Владимир Свет. – На первом этапе работ, в начале прошлого года, было построено два новых моста через ручей Тискре на границе между городом Таллинном и волостью Харку, а также 220-метровый участок дороги с разделенными направлениями движения».

По словам старейшины района Хааберсти Олега Сильянова, в ходе работ были реконструированы остановки общественного транспорта и построены две новые, а перекрестки оснастили современными системами светофоров.

«Помимо осуществления дорожно-строительных работ на реконструируемом участке установили светодиодное освещение, а пешеходные переходы оснастили специальной подсветкой. Помимо этого, модернизирована ливневая канализация, обновлены бытовая канализация и водопровод, а также проведены работы по строительству новых инженерных сетей», – пояснил Сильянов, добавив, что проект включает также строительство отрезка улицы Пикалийва от Раннамыйза-теэ до перекрестка улиц Нооркуу и Ванакуу, движение по которому будет открыто 1 декабря.

В ходе работ по озеленению в окрестностях реконструируемого участка дороги были высажены 175 деревьев черной ольхи, 144 сербские ели, 378 деревьев канадской бузины, 25 лип европейских, 10 ирг Ламарка и три белые ивы. Таким образом, вместо 177 вырубленных деревьев посадили 735 новых и еще девять деревьев пересадили. Кроме того, созданы зоны для посадки 5700 саженцев спиреи и ивы пурпурной.

Срок выполнения работ – январь 2023 года. В последнюю очередь будут установлены дорожные ограждения и скамейки, а обозначающий границу Таллинна знак будет оснащен информационным табло. Весной 2023 года с наступлением благоприятных погодных условий будет нанесена дорожная разметка и выполнены работы по озеленению.