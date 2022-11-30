Журналист ⟩ Молодым везде у нас дорога?

Проблема вовсе не в том, что молодых политика не интересует. Проблема в том, что избиратели – это в основном люди старших поколений, и предпочитают они уже знакомые лица. В понимании избирателей старше – значит мудрее. А о молодых говорят, что они неопытные, наивные или просто выскочки, у которых «молоко на губах не обсохло». Еще хуже, если ты еще и девушка. Могут и в наши дни, не стесняясь, назвать пустоголовой дурой. Или заявить, что ты просто ищешь богатого мужа, а твои мысли, заслуги и стремления никого не волнуют.

Старшее поколение считает, что для получения должности депутата нужно сначала отпахать пару десятилетий на заводе, заслужить, доказать и все такое прочее. А подросткам, которые только начинают интересоваться политической жизнью страны, говорят: «Не лезь не в свое дело – подрасти немного». И добавляют, что есть более умные, более опытные люди. Но где получить этот опыт, если тебя на пушечный выстрел не подпускают к политике?

Для большинства родителей их дети – будь им даже больше 30 лет – это все еще дети, которые знают меньше, понимают меньше, могут меньше. Молодым не доверяют и пытаются отстранить от политики их же близкие. Из-за этого мы, сами того не замечая, скатываемся в геронтократию.