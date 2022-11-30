В депутаты Рийгикогу можно баллотироваться только с 21 года, а голосовать за них – с 16. Но почему-то в Рийгикогу очень мало молодых депутатов. Средний возраст слуг народа составляет 52 года, а людей младше 35 – по пальцам пересчитать. Большинство составляют опытные кадры возрастом от 50 до 70 лет. Напрашивается предположение, что молодые не хотят в политику, или им это неинтересно. Но лучше спросить: почему молодых в политике так мало?
Журналист ⟩ Молодым везде у нас дорога?
Проблема вовсе не в том, что молодых политика не интересует. Проблема в том, что избиратели – это в основном люди старших поколений, и предпочитают они уже знакомые лица. В понимании избирателей старше – значит мудрее. А о молодых говорят, что они неопытные, наивные или просто выскочки, у которых «молоко на губах не обсохло». Еще хуже, если ты еще и девушка. Могут и в наши дни, не стесняясь, назвать пустоголовой дурой. Или заявить, что ты просто ищешь богатого мужа, а твои мысли, заслуги и стремления никого не волнуют.
Старшее поколение считает, что для получения должности депутата нужно сначала отпахать пару десятилетий на заводе, заслужить, доказать и все такое прочее. А подросткам, которые только начинают интересоваться политической жизнью страны, говорят: «Не лезь не в свое дело – подрасти немного». И добавляют, что есть более умные, более опытные люди. Но где получить этот опыт, если тебя на пушечный выстрел не подпускают к политике?
Для большинства родителей их дети – будь им даже больше 30 лет – это все еще дети, которые знают меньше, понимают меньше, могут меньше. Молодым не доверяют и пытаются отстранить от политики их же близкие. Из-за этого мы, сами того не замечая, скатываемся в геронтократию.
На примере стран, где власть принадлежит пожилым людям, видно, что ничего хорошего от этого ждать не стоит. Самые яркие современные примеры – Россия и США. Чего только стоит рассеянное поведение Джо Байдена и красная папка с отчетами для Владимира Путина.
Противоположный пример – Владимир Зеленский. В отличие от того же Путина, он общается с людьми не через длинный стол или по видеотрансляции. Он говорит с людьми напрямую или с помощью социальных сетей. Будем честны – с природой не поспоришь. Возраст берет свое и может банально оторвать человека от реальности. И вместо того, чтобы смотреть в будущее, он будет с упоением смотреть в прошлое или, того хуже, пытаться его вернуть.
Задача политика – не только в отстаивании интересов партии, но и в отстаивании интересов населения, а для этого это население должно быть близким и понятным. В политике нужна пластичность, креативность и критичность мышления, а возраст забирает именно это. И то, что старшему поколению кажется отличной реформой, может оказаться тормозом развития молодых. А когда поколения сменят друг друга, мы уже на несколько шагов отстанем от реальности, и цикл повторится.
Когда-то давно я сказала отцу и бабушке: «Если начнется война, ее начнут ваши поколения, потому что они у власти. А мое поколение отправят сначала умирать, а потом исправлять, если что останется после». Очень грустно в наши дни сознавать, что этот эмоциональный всплеск оказался точным прогнозом.