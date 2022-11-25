«Это было так страшно. Я хочу, чтобы люди знали, что это опасное место!» – говорит житель Тарту Алекс, маленькая собачка которого в среду чудом избежала смерти, когда ее ударило током на автобусной остановке, и она боролась за свою жизнь около десяти минут.
Для подписчиков
Проклятое место? ⟩ Жуткий случай на остановке: «Дети рядом наблюдали, как умирает моя собака»
Жуткий случай на остановке: «Дети рядом наблюдали, как умирает моя собака»
«Собака сейчас очень слаба, ничего не ест, только спит весь день. Иногда пьет воду и опять засыпает...»
В среду вечером житель Тарту Алекс пережил нечто ужачное. «Это было так страшно. Я хочу, чтобы люди знали, что это опасное место!»
Около восьми часов вечера Алекс вышел из автобуса на остановке «Ээдени» со своим крохотным той-терьером. Еще сидя в автобусе, Алекс играл с собакой и с ней все было в порядке. «Когда мы вышли из автобуса, она начала кричать. Я сначала не поняла, что с ней. Может, кто-то наступил на лапу? Она у меня такая маленькая».