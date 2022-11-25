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Проклятое место? ⟩ Жуткий случай на остановке: «Дети рядом наблюдали, как умирает моя собака»

Кристийна Рейманд Кетлин Крузе
Жуткий случай на остановке: «Дети рядом наблюдали, как умирает моя собака»
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«Собака сейчас очень слаба, ничего не ест, только спит весь день. Иногда пьет воду и опять засыпает...» – рассказывает Алекс, собаку которого ударило током на автобусной остановке.
«Собака сейчас очень слаба, ничего не ест, только спит весь день. Иногда пьет воду и опять засыпает...» – рассказывает Алекс, собаку которого ударило током на автобусной остановке. Фото: Kollaaž

«Это было так страшно. Я хочу, чтобы люди знали, что это опасное место!» – говорит житель Тарту Алекс, маленькая собачка которого в среду чудом избежала смерти, когда ее ударило током на автобусной остановке, и она боролась за свою жизнь около десяти минут.

«Собака сейчас очень слаба, ничего не ест, только спит весь день. Иногда пьет воду и опять засыпает...»

В среду вечером житель Тарту Алекс пережил нечто ужачное. «Это было так страшно. Я хочу, чтобы люди знали, что это опасное место!»

Около восьми часов вечера Алекс вышел из автобуса на остановке «Ээдени» со своим крохотным той-терьером. Еще сидя в автобусе, Алекс играл с собакой и с ней все было в порядке. «Когда мы вышли из автобуса, она начала кричать. Я сначала не поняла, что с ней. Может, кто-то наступил на лапу? Она у меня такая маленькая».

Когда Алекс захотел взять собаку на руки, она начала его кусать. «Никого не подпускала к себе. Затем она упала, забилась в конвульсиях и ушла под скамейку автобусной остановки. Я хотел ее вытащить оттуда, прикоснулся рукой к стелку остановки и получил такой удар током, что меня слегка отбросило оттуда», – вспоминает молодой человек удар током.

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