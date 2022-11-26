Волей-неволей оказалась в центре внимания христианская некоммерческая организация Miikaeli Ühendus, получившая в этом году наибольшую сумму крышевых денег, вместе со своим целевым учреждением, которому по решению депутатов сразу четырех фракций досталось в общей сложности почти 100 000 евро.
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Депутаты почти всех партий выделили рекордные деньги на строительство туалета в элитной школе
Депутаты почти всех партий выделили рекордные деньги на строительство туалета в элитной школе
Это общество, работающее рука об руку с образовательной коллегией Ваналинна, известной как так называемая элитная школа, которая планирует направить деньги на туалеты в замке Окасроозикесе, принадлежащем городу.