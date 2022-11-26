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Депутаты почти всех партий выделили рекордные деньги на строительство туалета в элитной школе

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Депутаты почти всех партий выделили рекордные деньги на строительство туалета в элитной школе
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В замке Окасроозикесе («Замок шиповника»), принадлежащем городу, проводятся детские музыкальные занятия, и он уже давно ждет своего ремонта.
В замке Окасроозикесе («Замок шиповника»), принадлежащем городу, проводятся детские музыкальные занятия, и он уже давно ждет своего ремонта. Фото: Madis Veltman

Волей-неволей оказалась в центре внимания христианская некоммерческая организация Miikaeli Ühendus, получившая в этом году наибольшую сумму крышевых денег, вместе со своим целевым учреждением, которому по решению депутатов сразу четырех фракций досталось в общей сложности почти 100 000 евро.

Это общество, работающее рука об руку с образовательной коллегией Ваналинна, известной как так называемая элитная школа, которая планирует направить деньги на туалеты в замке Окасроозикесе, принадлежащем городу.

Для сравнения: в прошлом году самая крупная сумма, 50 000 евро, досталась общественной организации Peasasjad, занимающейся вопросами психического здоровья.

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