Колонка журналиста ⟩ Министр стучит серпом и молотом в потолок «Эстонии», всему виной предвыборный зуд

Также многие историки и искусствоведы поставили министру юстиции на вид, что вымарывание из общественного пространства идеологических маркеров ушедших эпох неизбежно ведет к стиранию исторической памяти о них. И в этом нет ничего хорошего, потому что сохранение в этой памяти «неискаженных» трагических страниц необходимо, что предотвратить их повторение в будущем.

Часто аргументом людей, выступающих за удаление с «видных мест» памятников или символов, представляющих преступные режимы или хотя бы ассоциирующихся с ними, является мысль об их нахождении в специальном, чаще всего музейном пространстве, где их нынешняя «интерпретация» и роль в истории подробно объясняется с помощью музейной таблички. Это более чем логичная «линия поведения» в случае таких сооружений, как нарвский танк, чье нахождение в публичном пространстве действительно обнаружило свою неуместность именно в контексте текущего исторического момента.

Но при этом трудно найти хотя бы одно логичное обоснование тому, чтобы в какой-то музей в качестве экспоната был перемещен фрагмент потолка эстонской национальной оперы, содержащий нанесенный в 1947 году ленинский лозунг о принадлежности искусства народу.