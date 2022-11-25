До чего дошел прогресс: на самолетах компаний ЕС можно будет пользоваться мобильным интернетом, но есть нюанс

ЕС обещает оставить в прошлом времена, когда пассажиры, зайдя в самолет, буквально отключались от внешнего мира – в смартфонах даже существует специальная опция полетного режима, которую стюардессы неизменно просят включать на время полета.

И вот теперь на борту самолетов европейских авиакомпаний появится беспроводная связь формата 5G, что позволит пассажирам звонить по мобильному телефону прямо в полете и пользоваться интернетом.

Связь будет обеспечиваться благодаря специально установленному на борту оборудованию, так называемому 'pico-cell', которое свяжет бортовую систему со спутниками, откуда сигнал будет далее транслироваться на землю.

При этом все функции смартфона будут вам доступны: вы сможете звонить и писать текстовые сообщения, проверять почту, смотреть видео, играть в видеоигры и так далее. Пассажирам обещают, что разницы в качестве связи (и ее цене) они не почувствуют.

Специально для звонков планируется выделить заблаговременно зарезервированные еще в 2008 году частоты, которые сейчас используются по другому назначению.

Их еще предстоит освободить всем без исключения государствам-членам ЕС. Лишь после этого пассажиры смогут пользоваться в самолетах телефонами, но произойти это, как указывает Еврокомиссия, должно как можно раньше, не позднее июня следующего года.

«5G предоставит инновационные услуги людям и новые возможности европейским компания», – заявил в связи с нововведением комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.