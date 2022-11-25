В шаге от трагедии ⟩ Девочка провалилась под лед: ее спасли два молодых человека

К счастью, мимо проходили двое молодых людей, которые заметили, что произошло. и к счастью же, подруга смогла удержать провалившуюся девочку, и молодые люди вытащили упавшую в воду на берег. После инцидента девочки отправились греться в Пярнускую центральную библиотеку. Приехавшая скорая помощь отвезла упавшую в воду девочку в больницу для проверки состояния здоровья.

Специалист по коммуникации Пярнуской больницы Маргит Сухоставетс рассказала, что, когда приехала скорая помощь, двое молодых людей, которые помогли девочке, уже ушли. Представительница больницы выразила благодарность тем, кто бросился на помощь попавшей в беду девочке. «Если бы их там не было, эта девочка не спаслась бы», – сказала она.

Уже несколько недель температура воздуха держится ниже нуля градусов, и на внутренних водоемах появился первый слой льда. Так как сильных морозов не было, лед еще слишком тонкий и ходить по нему очень опасно.

«На этой неделе температура воздуха составляла лишь несколько градусов ниже нуля, поэтому толщина льда сейчас только пара сантиметров. Такой тонкий лед не может выдержать вес человека, и ходить по нему опасно для жизни», – объяснил эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.

«На этой неделе спасатели уже несколько раз просили детей сойти со льда и объясняли им, почему опасно ходить по тонкому льду», – добавил он.

Фото: Urmas Luik

Температура воды подо льдом всего пара градусов выше нуля. В такой холодной воде взрослый человек продержится около десяти минут, а ребенок и того меньше. Поэтому так важно, чтобы родители рассказали своим детям о том, как опасен тонкий лед, чтобы они держались от него подальше, пока по нему не станет безопасно ходить.

«На лед можно выходить тогда, когда его толщина составляет более десяти сантиметров. Для этого нужно, чтобы две недели были сильные морозы. Зима уже началась и лед потихоньку становится толще. А пока стоит набраться терпения и немного подождать», – сказал Виркала. Спасатели регулярно проверяют толщину льда, и как только он станет достаточно прочным, Спасательный департамент снимет запрет на выход на лед.