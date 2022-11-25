Видео ⟩ Реакция на окровавленную кувалду: глава МИД Эстонии сделал ответный подарок «повару Путина»

Российский бизнесмен, куратор ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», отправил в Европарламент окровавленную кувалду в ответ на намерение депутатов Европарламента призвать ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу решил отправить Пригожину ответный подарок.

«Террористы смеются над жертвами Украины. На этой неделе Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду, – говорит Урмас Рейнсалу в опубликованном в Twitter видео. – Я отправлю эти наручники в главный офис Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его сообщников».