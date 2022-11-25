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Видео ⟩ Реакция на окровавленную кувалду: глава МИД Эстонии сделал ответный подарок «повару Путина»

rus.postimees.ee
Реакция на окровавленную кувалду: глава МИД Эстонии сделал ответный подарок «повару Путина»
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Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Фото: Sander Ilvest

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на отправленный в Европарламент подарок – окровавленную кувалду – от создателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина: подарил в ответ «повару Путина» наручники. 

Российский бизнесмен, куратор ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина», отправил в Европарламент окровавленную кувалду в ответ на намерение депутатов Европарламента призвать ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу решил отправить Пригожину ответный подарок.

«Террористы смеются над жертвами Украины. На этой неделе Пригожин отправил в Европарламент окровавленную кувалду, – говорит Урмас Рейнсалу в опубликованном в Twitter видео. – Я отправлю эти наручники в главный офис Международного уголовного суда в Гааге, где они будут ждать Пригожина и его сообщников».

Ранее в телеграм-канале «КИБЕР ФРОНТ Z» было опубликовано видео получения кувалды от представителей Пригожина. На кадрах показан скрипичный футляр, в нем – кувалда с гравировкой «ЧВК "Вагнер"». На деревянной рукоятке видны красные пятна – вероятно, следы бутафорской крови.

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