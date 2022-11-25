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ВИДЕО ⟩ Латвия снесла пограничный мост. Пропагандистские СМИ в России и Беларуси возмущены

rus.tvnet.lv Apollo.lv Eva Ķeruže
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Латвия снесла пограничный мост. Пропагандистские СМИ в России и Беларуси возмущены
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Мост через Зилупе
Мост через Зилупе Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В последние дни пропагандистские СМИ в России и Беларуси показали видео, на котором видно, как сносят пешеходный мост через Зилупе. Согласно общедоступной информации, мост соединял Латвию и Беларусь, пишет портал Rus.Tvnet со ссылкой на Apollo.lv.

Пешеходный мост через Зилупе располагался на границе Латвии, Беларуси и России. Глядя на общедоступные карты, можно сделать вывод, что «Курган Дружбы» располагался недалеко от моста.

В 1959 году на стыке границ Латвии, Беларуси и России в память о дружбе народов трех соседних стран во время Второй мировой войны был возведен курган высотой около трех метров – «Курган Дружбы». Земля для кургана была взята с могил партизан и воинов Красной Армии. С каждой стороны к кургану ведет аллея деревьев.

По видеоматериалам, опубликованным в социальных сетях, можно сделать вывод, что Латвия 24 ноября снесла пешеходный мост через речку Зилупе.

Это видео было показано в пропагандистских СМИ России и Беларуси, в которых осудили действия Латвии.

Apollo.lv связался со специалистом по связям с общественностью Лудзенского края Антрой Баркане, которая сказала: «Да, мост между Латвией и Беларусью снесен. Государственная пограничная служба может прокомментировать сложившуюся ситуацию».

Портал Apollo.lv также связывался с Госпогранслужбой, но она пока не дала комментариев.

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