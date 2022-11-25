Украинский оператор мобильной связи Киевстар опубликовал историю цены мобильной связи в осажденном Мариуполе. Из короткого треда в твиттере стало известно, насколько важным и одновременно опасным это было тогда, какой ценой давались эти две, а если повезет, и три полосочки связи в мобильном телефоне...
Последняя смс из Мариуполя...
"Мы долго думали, публиковать эту историю или нет. Но все же решились", – пишет в твиттере официальный аккаунт компании мобильной связи "Киевстар".
В начале марта все базовые станции операторов мобильной связи в городе подверглись обстрелам. Это была цель номер один для оккупантов. Единственная станция, которая еще как-то работала, была возле центрального офиса компании мобильной связи Киевстар на Проспекте строителей.
В первые дни марта четверо инженеров связи самостоятельно собрали базовую станцию из оборудования, которое хранилось в офисе. В течение недели инженеры компании круглосуточно дежурили в коммутационном центре, выходя наружу поочередно только для того, чтобы разыскать топливо для дизель-генераторов. Учитывая ситуацию, которая тогда сложилась в Мариуполе, это было очень небезоопасно для жизни.
"Несколько раз в наш офис попадали вражеские снаряды, один из которых полностью сжег стационарный дизель-генератор. Но инженеры смогли разыскать в городе переносную, и мобильная связь снова заработала", – сообщает компания Киевстар.
В момент, когда заработал новый генератор, украинские власти организовали гуманитарный коридор для мариупольцев, об этом жителям города были разосланы SMS.
19 марта удар "града" разрушил стены и перекрытия офиса. Инженеры были вынуждены срочно покинуть здание, предварительно удалив с коммутатора все важные данные. Базовая станция работала на остатках топлива еще до 21 марта.
Местные жители сообщают, что многим из них эта станция буквально спасла жизнь. Как, например, вспоминает жительница Мариуполя Евгения Соя. Благодаря связи с этой станции ей удалось организовать эвакуацию родителей.
"Сначала связь периодически пробивалась, первые дни мы могли созваниваться, посылать смс друг другу. Но потом ситуация становилась хуже и хуже. Когда мама не выходила на связь первые сутки, я подняла все свои социальные сети, чтобы найти кого-то, кто имеет связь и кто может пойти посмотреть по адресу как они там. Но от мамы пришла смс-ка 1 марта.
Потом она выходила на связь раз в три дня, они ездили к магазину "1000 мелочей", там был офис Киевстара и как-то дозванивались. Потом когда в том районе уже шли бои, я не слышала ничего от своей семьи почти две недели. У мамы было здание в двух кварталах от драматического театра, ближе к морю", – говорит Евгения Соя в комментарии для Rus.Postimees.
Евгения начала разыскивать людей и за любые деньги предлагать разыскать ее родителей. Но все отказывались, потому что было уже очень небезопасно передвигаться по городу.
"И в какой-то момент мне позвонила моя тетя, говорит что они до нее дозвонились, сказала что прилетело 3 снаряда в огород, и на перекрестке у дома. Дома на ее улице сгорели, потолок в доме почти весь рухнул, но все живы, успели спрятаться, потому что в тот момент готовили есть на улице. Мама пошла искать воду в бювет и заметила, что какой-то мужчина говорил по телефону и сразу набрала тетю. Я на тот момент была за границей, и мне было уже тяжело дозваниваться. Мы их заверили сейчас самое время выезжать, что уже по дороге на Бердянск гражданских не обстреливают".
Люди, которые приезжали к офису компании ловить связь, иногда прятались в этом здании от обстрелов.
Связь в те дни была дороже, чем тепло, свет и даже еда, говорит местный житель Иван Михайленко. В первые дни он потерял связь с родителями.
"До 28-го мы созванивались раз в сутки. Потом смс были. Я их уговаривал уезжать, но они были уверены, что все будет как в 2014, что потрескается и перестанет. 4го я получил последнюю смс перед тем, как исчезла связь.", – вспоминает мариуполец.
В дни без связи с родителями Иван продолжал на номер матери посылать сообщения, в надежде что СМС дойдет до адресата.
"Я смотрю фотографии и узнаю больницу, в которой работал сам, и моя мать. У меня тогда упал телефон из рук. Я просто выл. В голове был калейдоскоп из мыслей. Просто не мог собраться в кучу. Бессилие. И так двое суток. После новости об обстреле я всматривался в фотографии больницы, надеясь не найти там своих родных на земле. И я молился, чтобы они были живы", – говорит Иван Михайленко.
На третьи сутки родители Ивана вышли на связь. По чистой случайности они остались живы. После того, как самолеты разбомбили больницу, родители Михайленка решили выезжать. Благодаря мобильной связи им удалось выяснить направление выезда из города.
Героическую работу инженеров мобильной связи в компании отметили премиями, но их личности в целях безопасности не раскрываются.