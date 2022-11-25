Последняя смс из Мариуполя...

"Сначала связь периодически пробивалась, первые дни мы могли созваниваться, посылать смс друг другу. Но потом ситуация становилась хуже и хуже. Когда мама не выходила на связь первые сутки, я подняла все свои социальные сети, чтобы найти кого-то, кто имеет связь и кто может пойти посмотреть по адресу как они там. Но от мамы пришла смс-ка 1 марта.

Потом она выходила на связь раз в три дня, они ездили к магазину "1000 мелочей", там был офис Киевстара и как-то дозванивались. Потом когда в том районе уже шли бои, я не слышала ничего от своей семьи почти две недели. У мамы было здание в двух кварталах от драматического театра, ближе к морю", – говорит Евгения Соя в комментарии для Rus.Postimees.

Жительница Мариуполя Евгения Соя Фото: Личный архив Евгении Сои

Евгения начала разыскивать людей и за любые деньги предлагать разыскать ее родителей. Но все отказывались, потому что было уже очень небезопасно передвигаться по городу.