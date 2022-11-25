«Ваши ребята выбрали такую судьбу». Что сказал Путин на встрече с матерями военных и кого на нее не позвали

В соцсетях »Совета матерей и жен« периодически публикуются видеобращения с поддержкой их деятельности от имени региональных активистов «Общенародного союза возрождения России» («ОСВР») - еще одной организации Светланы Лада-Русь. Зачастую на этих видео они повторяют буквально одни и те же предложения. На прямую связь с союзом указывает и название телеграм-канала «Совета матерей и жен» – там стоит аббревиатура «ОСВР».

Встречи с губернаторами

В преддверии встречи Путина с матерями военных аналогичные мероприятия провели региональные губернаторы. Утром 25 ноября, за несколько часов до российского президента, с матерями и женами мобилизованных встретился глава Кузбасса Сергей Цивилев. Встреча прошла в доме культуры поселка Новостройка Кемеровской области, а приглашены на нее были более 60 женщин, говорится в телеграм-канале губернатора.

О том, обсуждались ли в ходе встречи какие-либо проблемы, с которыми столкнулись мобилизованные жители Кемеровской области, в сообщении не уточняется. Цивилев на встрече рассказал, что приезжал в учебный центр для в Юрге и общался там с мобилизованными кузбассовцами.

«От них прозвучала просьба поздравить жен и матерей с наступающим Днем матери. Я с удовольствием выполняю это обещание», – рассказал губернатор. В сообщении в его телеграм-канале не говорится о том, что губернатору сказали пришедшие на встречу женщины.

Накануне, 24 ноября, глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с матерями военнослужащих, погибших в Украине с начала вторжения России.

Кобзев наградил женщин медалями «Матери защитника Отечества» и заявил, что мужчины, ушедшие в армию, уже не принадлежат своим семьям.