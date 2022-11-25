Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 25 ноября: фронтовая сводка, визит министра в Силламяэ, пора менять шины и прямой репортаж с зажжения огней на главной елке страны
Сегодня в выпуске:
- На фронтах украинской войны установилось относительное затишье. Однако ракетные удары и бомбежки не прекращаются и власти и народ Украины готовятся к суровой зиме.
- Новости Эстонии: жители Эстонии беднеют не по дням, а по часам, с субботы запрещается выход на лёд внутренних водоёмов и таллиннский ботанический сад приглашет на свой 61 день рождения
- Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон отправился с рабочим визитом в Ида-Вирумаа. Какие встречи были запланированы и какие темы обсуждались - в репортаже нашего регионального корреспондента
- Никогда такого не было, и вот опять: первые морозы и снег вновь привели к длинным очередям в шиномонтажные мастерские. Как автовладельцам правильно подготовиться к зимнему периоду и какую резину можно использовать, выясняла наш корреспондент.
- Международная панорама: зима несёт серьёзную опасность для миллионов жителей Украины, какие слова полицейских шокировали ограбленную в Катаре журналистку и кто опять сбежал из стокгольмского зоопарка?
- Начинается обратный отсчет до рождественских и новогодних праздников. Как зажигали огни на главной елке страны и какое уникальное световое шоу будет радовать жителей и гостей столицы?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 25 ноября.