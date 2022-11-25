Эквадор - Нидерланды. Азартно и на равных

Шестая минута первого тайма ознаменовалась голом в ворота эквадорцев. Отличился Коди Гакпо, нападающий сборной Нидерландов.

На 33-й минуте Валенсия (Эквадор) от угла штрафной сместился в центр и пробил из-под защитника — Нопперт в прыжке отразил мяч, летящий под ближнюю штангу.

В первом тайме много фолов, что и понятно – победа очень важна. Первый тайм шел очень трудно, почти каждый свисток рефери оспаривается.

Но на третьей минуте добавочной пятиминутки Эквадор закатил долгожданный гол в ворота нидерландцев, но его не засчитали из-за офсайдного расположения Джексона Поросо, мешавшего обзору вратаря.

Однако на 49-й минуте, в самом начале второго тайма, Валенсия забивает красивейший гол за Эквадор.

Ближе к концу тайма голландцы начали вести себя агрессивнее. Так, Гакпо откровенно толкнул Эступиньяна в спину. Заслуживал этот фол жёлтой карточки, но судья решил ограничиться свистком.

На 87-й минуте Валенсия травмировал ногу и упал в центре поля, но внимание на это обратили очень нескоро - голландцы продолжали атаку и не собирались останавливаться.